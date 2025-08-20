Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 20. augusta 2025 o 16:19
Čas čítania 0:16

V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia

Slovensko
V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia
Zdroj: Flickr/Frank Vassen

Muža po útoku previezli do nemocnice.

V stredu popoludní došlo v Jánskej doline v Nízkych Tatrách k napadnutiu muža medveďom. Podľa informácií TV JOJ muž utrpel viaceré tržné zranenia.

Muž sa nachádzal v Jánskej doline na bicykli, keď naňho zaútočil medveď. Po útoku ho previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde mu zranenia ošetrili. Presné okolnosti incidentu a dôvod útoku medveďa zatiaľ nie sú známe.

14. augusta 2025 o 16:02 Čas čítania 0:23 Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta
24. júla 2025 o 18:09 Čas čítania 0:20 V meste na strednom Slovensku spozorovali medvedicu. Mala pri sebe dve mláďatá V meste na strednom Slovensku spozorovali medvedicu. Mala pri sebe dve mláďatá
13. júla 2025 o 15:42 Čas čítania 0:29 Rodina stretla v Tatrách päť medveďov za desať minút. Pre syna to bol najlepší deň v živote Rodina stretla v Tatrách päť medveďov za desať minút. Pre syna to bol najlepší deň v živote
Medvedica.
Medvedica. Zdroj: FOTO TASR/Radovan Stoklasa
medvede Medvede na Slovensku Správy z domova
