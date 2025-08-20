Muža po útoku previezli do nemocnice.
V stredu popoludní došlo v Jánskej doline v Nízkych Tatrách k napadnutiu muža medveďom. Podľa informácií TV JOJ muž utrpel viaceré tržné zranenia.
Muž sa nachádzal v Jánskej doline na bicykli, keď naňho zaútočil medveď. Po útoku ho previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde mu zranenia ošetrili. Presné okolnosti incidentu a dôvod útoku medveďa zatiaľ nie sú známe.
Prečítaj si aj tieto články:
14. augusta 2025 o 16:02 Čas čítania 0:23 Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta
24. júla 2025 o 18:09 Čas čítania 0:20 V meste na strednom Slovensku spozorovali medvedicu. Mala pri sebe dve mláďatá