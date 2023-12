VIDEO: Slafkovský dostal v NHL brutálny knokaut do hlavy. Zvyšok zápasu už neodohral

Po zrážke musela hviezda z Košíc odísť z ľadu na vyšetrenie.

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský dostal v piatkovom NHL zápase jeho tímu Montreal Canadiens proti Carolina Hurricanes brutálny knokout od protihráča Stefana Noesena, informuje portál Sportskeeda.com



Tvrdý úder do hlavy schytal 19-ročný rodák z Košíc v priebehu tretej tretiny a na ľad sa už nevrátil. Na ľade odohral dokopy 20 minút. Noesenovo rameno pri zrážke tvrdo narazilo do Slafkovského úst. Mladý slovenský hokejista sa s ťažkosťami zodvihol a napokon musel odísť do šatne na vyšetrenie.

Útočník Canadiens Josh Anderson oznámil, že po zápase sa so Slafkovským chvíľu rozprával a ten mu povedal, že sa cíti OK. Zápas prvého kola najvyššej zámorskej hokejovej ligy napokon skončil za stavu 5 : 3 pre Carolina Hurricanes.