Napriek maximálnemu úsiliu sa základné životné funkcie muža nepodarilo obnoviť a svojim zraneniam podľahol.
Ráno privolali leteckých záchranárov z Banskej Bystrice do obce Dolná Strehová, časť Prieloh. Pomoc potreboval 50-ročný muž, ktorého zranil jeleň uviaznutý v oplotení pri rodinnom dome.
Podľa dostupných informácií zviera pri nešťastnom pohybe zasiahlo mužovu dolnú končatinu a poškodilo mu hlavnú tepnu. Masívne krvácanie spôsobilo zástavu obehu.
Pozemní záchranári začali resuscitáciu ešte pred príchodom vrtuľníka. Posádka leteckých záchranárov sa k nim okamžite pridala. Napriek maximálnemu úsiliu sa základné životné funkcie muža nepodarilo obnoviť, a svojim zraneniam podľahol.
