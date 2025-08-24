Extrémne počasie v Brazílii dvíha ceny kávy aj na Slovensku.
- Cena kávových zŕn medziročne vzrástla o približne 50 % a niektoré odrody sa už na Slovensko nedajú ani objednať, informujú tvnoviny.sk.
- Dôvodom sú klimatické zmeny aj geopolitické napätie.
- Analytici upozorňujú, že trhová cena kávy je okolo 3,6 dolára za libru, čo je signifikantný a obrovský nárast.
Citát: „Vypadla nám Dominikánska republika, nahradili sme ju Hondurasom s podobným chuťovým profilom,“ hovoria pražiari z Prešova.
Širší kontext: Kávovník je čoraz viac ohrozený extrémnym počasím. Podľa odborníkov sa do roku 2050 môže plocha vhodná na jeho pestovanie zredukovať až o polovicu. Najväčší producent, Brazília, už dnes zápasí s horúčavami a suchom, čo okamžite ovplyvňuje ceny na celom trhu.
Do cien sa premietajú aj vysoké clá zo strany USA, a preto sa spotrebitelia podľa odborníkov nemajú čudovať, ak cena šálky espressa ešte porastie.
