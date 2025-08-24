Kategórie
TASR
dnes 24. augusta 2025 o 12:03
Čas čítania 0:27

V Ružinove zomrel muž po páde z nemocničného balkóna

Kategória:
Slovensko
V Ružinove zomrel muž po páde z nemocničného balkóna
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Muž zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove.

Polícia začala trestné stíhanie v prípade muža, ktorý zomrel po páde z balkóna nemocnice v bratislavskom Ružinove. Vedie ho pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„Na linke 158 sme v sobotu (23. 8.) krátko pred 23.00 h prijali informáciu, v zmysle ktorej malo dôjsť k pádu osoby mužského pohlavia z balkóna jednej z izieb nemocnice v mestskej časti Ružinov. Na mieste bolo policajtmi druhého bratislavského okresu zistené, že ide o 91-ročného muža,“ priblížila.

Muž mal vypadnúť z balkóna na 4. poschodí z doposiaľ nezistených príčin.„Dôsledkom pádu utrpel zranenia, ktorým aj napriek snahe záchranárov na mieste podľahol,“ dodala hovorkyňa. 

Polícia SR Správy z domova
