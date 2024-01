Štátna pomoc so splátkami hypoték nepomôže každému. Tisícky ľudí sa tešili predčasne, pre jeden detail nemajú nárok

O sľúbenú pomoc od štátu prídu tisícky ľudí, ktorí si úver refixovali.

Štát koncom roka 2023 predstavil plán pomoci s hypotékami pre Slovákov. Hypotekárnym dlžníkom mal so zvýšenými splátkami za minulý rok pomôcť mimoriadny daňový bonus. Ministerstvo financií teraz narazilo na viaceré prekážky, s ktorými zrejme nepočítalo, informuje denník Pravda.

Mimoriadny daňový bonus vláda schválila v novembri 2023 a týkať sa mal všetkých hypoték, pri ktorých došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky v roku 2023 oproti roku 2022. Jeho výška má predstavovať 75 % rozdielu medzi splátkami, najviac však v sume 1 800 eur ročne.

Podmienkou na jeho uplatnenie bola stanovená výška ročného zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, pričom daňovník nesmie nehnuteľnosť prenajímať.

Plán pomoci má trhliny

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) teraz priznal, že v pláne sú viaceré chyby. O sľúbenú pomoc od štátu tak prídu tisícky ľudí. Problém so získaním pomoci nastáva v prípade, keď si dlžník preniesol úver z jednej banky do druhej s cieľom refixovať, resp. zvýšiť objem úveru.

„Po prvé, je to účel. Mení sa účel toho úveru, lebo prvotný úver bol na danú nehnuteľnosť a pri refinancovaní už sa ten účel mení len na zmenu financovania tohto úveru. Ďalšia vec, menia sa parametre tých úverov. Sotva prejdete z jednej banky do druhej, tak sa vám zmení výška úveru, zmení sa vám možno doba fixácie, dĺžka celkového úveru, zmenia sa rôzne iné parametre. Toto je obrovský problém na to, aby sa to dalo vôbec nastaviť,“ priblížil Kamenický.

Problém nastáva aj v prípade pravidiel vo veci ochrany osobných údajov GDPR. „Je potrebné, aby dve banky medzi sebou komunikovali o osobných údajoch daného klienta, keďže prechádza z jednej banky do druhej, a s týmto majú samotné banky problémy,“ doplnil Kamenický.

Začali sa ozývať nespokojní Slováci, ktorí tvrdia, že podmienky štátnej pomoci neboli od začiatku správne komunikované. Problémy s narýchlo prijatým zákonom zaznamenali aj banky, podľa ktorých vytvára chaos a trestá zákazníkov, ktorí už vopred hľadali cesty, ako znížiť splátky. Rezort problémy síce priznal, no nápravu či zmenu podmienok podľa doterajších vyjadrení neplánuje.