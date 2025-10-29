Na cesty vyšli autá nových žandárov a logo za šesťtisíc eur navrhla firma s daňovým dlhom.
Na slovenských cestách sa už objavujú služobné autá nového zboru Žandári, ktorý presadil minister obrany Robert Kaliňák. Vozidlá s nápadom „Žandári“ majú zeleno-žltý pás a podľa objednávky ministerstva obrany stálo ich logo 6-tisíc eur bez DPH, informujú Aktuality.sk.
Rezort si dizajn objednal priamo z kancelárie ministra. Firma Brickfield Entertainment z Bratislavy mala vytvoriť logo, dizajn manuál aj návrh polepu áut. Objednávku vystavila minulý piatok, zverejnili ju v pondelok 27. októbra.
Spoločnosť Brickfield Entertainment pritom figuruje v zozname daňových dlžníkov Finančnej správy. Podľa aktuálnych údajov dlhuje 340 eur.
Novinár Rasťo Iliev upozornil na Instagrame, že nové polepy sa nápadne podobajú na dizajn amerických policajných áut – napríklad na tie, ktoré používa šerif v okrese Multnomah v štáte Oregon.
„Farby na polepy som si vybral ja. Podobné sme mali v minulosti v polícii a keďže sa ustúpilo od zelenej farby v polícii, ja som ju prenechal žandárom. Žltú som si vybral preto, že v zákone sa spomína žltý náramenník s nápisom žandári, pretože to je dobre viditeľné na poľnej uniforme, ktorú žandári majú,“ povedal Kaliňák pre Aktuality.sk.
Podľa Kaliňáka konateľ spoločnosti Rastislav Maršálek vytvára logá profesionálne. Rezort zatiaľ neuviedol, či oslovil aj iné agentúry alebo prečo zadal zákazku priamo.
