AKTUÁLNE: V dedine na západe Slovenska sa strieľalo. 20-ročného mladíka previezli do nemocnice

Polícia zasahovala pri rodinnom dome.
V obci Madunice v okrese Hlohovec zasahujú v stredu popoludní policajné zložky po tom, ako bola nahlásená streľba pri jednom z rodinných domov. Na miesto boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trnavy a príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru.
Polícia uzavrela bezprostredné okolie miesta incidentu a vykonáva prvotné úkony na objasnenie udalosti. Na mieste bola nájdená aj strelná zbraň. Podľa informácií polície bol zranený 20-ročný muž, ktorého záchranári previezli pri vedomí do trnavskej nemocnice. „Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní,“ uviedla polícia.