Za prístup k listu vlastníctva si ľudia po novom priplatia.
- Zisťovanie vlastníkov bytov a pozemkov by sa mohlo čoskoro zmeniť.
- Úrad geodézie, kartografie a katastra SR pripravil novelu katastrálneho zákona, ktorá má priniesť nové pravidlá pri poskytovaní údajov o nehnuteľnostiach.
- Materiál už prešiel pripomienkovým konaním, informujú tvnoviny.sk.
Širší kontext: Podľa návrhu by verejnosť mala mať aj naďalej bezplatný prístup k základným informáciám o nehnuteľnostiach, ako sú výmera pozemku či číslo parcely. Údaje o vlastníkoch však už nebudú voľne dostupné. Získať ich bude možné až po registrácii do systému.
Kto bude potrebovať celý list vlastníctva vrátane osobných údajov a s právnou platnosťou, zaplatí šesť eur. Novela tiež počíta so zavedením poplatku za prešetrenie údajnej chyby v zápise. Ten má byť vo výške 100 eur. Ak sa chyba potvrdí, úrad peniaze žiadateľovi vráti.
