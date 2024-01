ANKETA: Utečú mladí ľudia zo Slovenska?

Mladých Slovákov sme sa pýtali, aký majú vzťah ku Slovensku.

V dnešnej ankete sme sa mladých Slovákov pýtali, aký majú vzťah ku Slovensku, či plánujú odísť do zahraničia, či tam ostanú alebo sa vrátia naspäť. Zaujímalo nás, čo ich na zahraničí láka, a čo by boli dôvody, či už ich návratu alebo toho, že by v zahraničí ostali.

Slováci majú svoju krajinu radi, majú k svojej domovine pomerne pozitívny vzťah, niektorí by si chceli vybudovať zázemie tu, iní by to skúsili radšej v zahraničí.

Odpovede sa líšia aj v otázke, či by v zahraničí ostali do konca života, alebo by plánovali návrat.