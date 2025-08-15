Počas víkendu nastanú viaceré obmedzenia na cestách.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas soboty (16. 8.) na niekoľko hodín uzavrie tunely Svrčinovec a Poľana na kysuckej diaľnici D3. Dôvodom uzávery je servis a preverenie pripravenosti tunelov a záchranných zložiek na potenciálne krízové situácie.
Tunely budú pre motoristov neprejazdné od rána do podvečerných hodín. „Tunely sú z pohľadu bezpečnosti veľmi špecifické. Potrebujeme mať stopercentnú istotu, že v prípade krízovej situácie vieme v tuneli rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú situáciu,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Počas sobotnej uzávery tunelov Svrčinovec a Poľana budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. „Doprava od Čadce do Poľska bude presmerovaná po ceste I/11 cez Český Těšín, a to cez obec Svrčinovec - Zátky. Z diaľnice D3 treba zísť na výjazde 45 smerom na Svrčinovec a Ostravu, odtiaľ pokračovať po ceste I/11,“ priblížila NDS. V opačnom smere z Poľska na Svrčinovec bude doprava presmerovaná na cestu I/12, ktorá je však vyhradená pre vozidlá s hmotnosťou do 7,5 tony.
Obmedzenia budú aj na D1
Počas niekoľkých nasledujúcich dní bude čiastočne obmedzený pravý jazdný pruh na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. V súvislosti s prebiehajúcim rozširovaním D1 Bratislava - Triblavina a výstavbou križovatky D1/D4 sa odvážajú staré betónové zvodidlá.
„Obmedzenie je nevyhnutné pre bezpečnú manipuláciu žeriava so zvodidlami. Odvoz starých zvodidiel bude prebiehať vždy len v časoch nižšej dopravnej intenzity na D1, predovšetkým v nočných a skorých ranných hodinách,“ spresnili z NDS.
Prečítaj si aj tieto články: