Aneta Gospičová TASR
dnes 15. augusta 2025 o 5:55
Čas čítania 0:56

Cez víkend sa priprav na viaceré dopravné obmedzenia. Diaľničiari uzatvárajú tunely aj pruhy na cestách

Slovensko
Cez víkend sa priprav na viaceré dopravné obmedzenia. Diaľničiari uzatvárajú tunely aj pruhy na cestách
Zdroj: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Počas víkendu nastanú viaceré obmedzenia na cestách.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas soboty (16. 8.) na niekoľko hodín uzavrie tunely Svrčinovec a Poľana na kysuckej diaľnici D3. Dôvodom uzávery je servis a preverenie pripravenosti tunelov a záchranných zložiek na potenciálne krízové situácie.


Tunely budú pre motoristov neprejazdné od rána do podvečerných hodín. „Tunely sú z pohľadu bezpečnosti veľmi špecifické. Potrebujeme mať stopercentnú istotu, že v prípade krízovej situácie vieme v tuneli rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú situáciu,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.


Počas sobotnej uzávery tunelov Svrčinovec a Poľana budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. „Doprava od Čadce do Poľska bude presmerovaná po ceste I/11 cez Český Těšín, a to cez obec Svrčinovec - Zátky. Z diaľnice D3 treba zísť na výjazde 45 smerom na Svrčinovec a Ostravu, odtiaľ pokračovať po ceste I/11,“ priblížila NDS. V opačnom smere z Poľska na Svrčinovec bude doprava presmerovaná na cestu I/12, ktorá je však vyhradená pre vozidlá s hmotnosťou do 7,5 tony.

Obmedzenia budú aj na D1

Počas niekoľkých nasledujúcich dní bude čiastočne obmedzený pravý jazdný pruh na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. V súvislosti s prebiehajúcim rozširovaním D1 Bratislava - Triblavina a výstavbou križovatky D1/D4 sa odvážajú staré betónové zvodidlá.


„Obmedzenie je nevyhnutné pre bezpečnú manipuláciu žeriava so zvodidlami. Odvoz starých zvodidiel bude prebiehať vždy len v časoch nižšej dopravnej intenzity na D1, predovšetkým v nočných a skorých ranných hodinách,“ spresnili z NDS.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj
Doprava Dopravné správy
