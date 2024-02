Viktor Orbán navrhuje veľké zmeny pre EÚ. Chce zrušiť priame voľby do Európskeho parlamentu, podľa neho je to „blázinec“

Maďarské predsedníctvo má v Rade EÚ za prioritu aj rozšírenie EÚ o západný Balkán.

Maďarský premiér Viktor Orbán chce občanom krajín EÚ odobrať právo voliť poslancov Európskeho parlamentu (EP). V rozhovore s bývalým rakúskym kancelárom Wolfgangom Schüsselom, ktorého úryvky zverejnili v nedeľu noviny Presse am Sonntag, navrhol návrat k predchádzajúcemu systému, v ktorom namiesto priamych volieb svojich zástupcov do Európskeho parlamentu vysielajú národné parlamenty.



„Jedným z dôvodov našej slabosti je to, že Európsky parlament nefunguje. Je to blázinec,“ povedal Orbán. Európsky parlament volia priamo občania členských krajín Európskej únie od roku 1979 a je jedinou takou inštitúciou EÚ.

Orbánov pravicový Maďarský občiansky zväz (Fidesz) má v EP v súčasnosti 13 poslancov, ktorí sa po odchode z Európskej ľudovej strany (EPP) neúspešne usilujú o vstup do jednej z troch euroskeptických alebo pravicovo populistických frakcií.



Orbán v rozhovore ďalej povedal, že „iniciatíva“ v Európskej únii by mala prísť od členských štátov, „čo znamená, že Rada EÚ by mala byť aktívnejšia, rozhodnejšia a ochotnejšia prijímať politické opatrenia“. Európska komisia by mala zároveň „uznať, že ide o orgán riadený členskými štátmi, nie politický orgán“.

Orbán chce rozširovať EÚ

Za prioritu maďarského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici tohto roka označil Orbán rozšírenie EÚ o západný Balkán. „Ak Srbsko čo najrýchlejšie neintegrujeme, stratíme ho. Srbsko má iné možnosti. Práve uzavrelo dohodu o voľnom obchode s Čínou,“ konštatoval. Maďarsko bude takisto pracovať na zlepšení konkurencieschopnosti EÚ.



K otázke Ukrajiny povedal, že Budapešť urobí všetko pre to, „aby sme dosiahli aspoň prímerie a vytvorili situáciu, v ktorej budeme môcť rokovať“. V tejto súvislosti odmietol Schüsselovo porovnanie s povstaním v Maďarsku v roku 1956.

„Na rozdiel od vtedajšieho Maďarska oni nebránia Európu. Ukrajina nám Európanom neponúka žiadnu dodatočnú bezpečnosť, pretože väčšina z nás je už členmi NATO, ktoré je oveľa silnejšie ako Rusko. Nehrozí, že by Rusko zaútočilo na člena NATO,“ povedal maďarský premiér.



Rusko podľa neho „na svojom prahu nikdy neakceptuje takého člena EÚ a NATO, ako je Ukrajina. Nikdy“. Šéf maďarskej vlády tvrdí, že Kyjevu „ušiel vlak“ už pred 16 rokmi. Do roku 2008 bolo Rusko príliš slabé na to, aby blokovalo rozšírenie NATO o Ukrajine.

„Táto príležitosť sa nevyužila na summite NATO v Bukurešti. Nepodarilo sa nám úspešne uzavrieť prístupové rokovania s Ukrajinou a Gruzínskom, čím zanikla perspektíva Ukrajiny ako budúceho člena Európskej únie a NATO,“ uviedol Orbán. Najlepšou perspektívou pre Ukrajinu v súčasnosti je vytvorenie „nárazníkovej zóny medzi Ruskom a Západom“. „Ak sa to nepodarí, Ukrajina príde o územie. Rusi zničia Ukrajinu znova a znova a znova,“ uzavrel.