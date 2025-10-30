Vďaka rýchlej a pohotovej reakcii policajtov dostala žena druhú šancu na život.
V stredu večer (29.10.) krátko po 20:30 zasahovali policajti spolu so záchranármi v jednej z košických turistických ubytovní, kde mala byť žena, ktorá si vážne ublížila, informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Na mieste našli 27-ročnú ženu bez známok života. Policajti okamžite začali resuscitáciu, ktorou pokračovali aj po príchode posádky RZP. Po viac ako 10 minútach sa jej podarilo obnoviť vitálne funkcie.
Počas prevozu do nemocnice žena opäť stratila vedomie, no jeden z policajtov pokračoval v oživovaní až do odovzdania lekárom. Vďaka rýchlej a pohotovej reakcii policajtov dostala žena druhú šancu na život.
Na mieste zadržali aj dvoch mužov, pričom jeden mal v tele stopy drog. Presné okolnosti prípadu stále vyšetruje polícia.