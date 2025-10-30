Wizz Classic má byť jednoduchou alternatívou prémiovej triedy.
Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air oznámila niekoľko noviniek pre svojich cestujúcich. Na tlačovej konferencii v Londýne predstavila nové služby Wizz Classic a Wizz Play, ako aj návrat obľúbeného programu All You Can Fly, informuje o tom web AOL.
Služba sa spustí od decembra
Wizz Classic má byť jednoduchou alternatívou prémiovej triedy. Stredné sedadlo zostane prázdne, takže cestujúci budú mať viac priestoru a získajú aj prioritný nástup do lietadla. V cene však nebude jedlo ani nápoje. Služba sa spustí od decembra na vybraných letoch z Budapešti, Bukurešti, Varšavy, Ríma a Londýna.
Wizz Play prinesie na palubu Wi-Fi pripojenie, ktoré sa bude zatiaľ testovať len na britských trasách. Ak sa systém osvedčí, rozšíri sa aj do ďalších krajín.
Spoločnosť zároveň obnovuje program All You Can Fly, ktorý umožňuje členom neobmedzene lietať po Európe a Blízkom východe za 499 eur ročne. Letenky si potom môžu kupovať len za 9,99 eura, no najskôr 72 hodín pred odletom a v obmedzenom počte.