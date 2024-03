PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 ZÁZNAM: Ivana Korčoka na zhromaždení v Bratislave prišli podporiť tisícky ľudí

Počas celého dňa sme monitorovali všetky informácie v súvislosti s prvým kolom prezidentských volieb na Slovensku.



– Zahraničné média

– Ivan Korčok dnes – Zaujíma ťa, ako volili ľudia v tvojom kraji a okrese? Pozri si detailnú mapu – Zahraničné média píšu o prezidentských voľbách na Slovensku. Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho opisujú ako protiváhy– Ivan Korčok dnes organizoval v Bratislave zhromaždenie s názvom „Nedovoľme im ovládnuť všetko“. Ďalšie zhromaždenia sa uskutočnia v Košiciach, Banskej Bystrici a v Žiline.

19:04 – Organizátori rozpúšťajú zhromaždenie, ľudia pomaly odchádzajú z Námestia slobody v Bratislave.

19:01 – „Ďakujeme,“ skandujú ľudia na zhromaždení pri odchode Korčoka. Na záver zaspievala Zuzana Mikulcová štátnu hymnu Slovenskej republiky.

18:56 – Ivan Korčok sa prihovára ľuďom. „Viete, čo sa včera stalo? Vyhrali sme prvé kolo prezidentských volieb,“ začal v úvode. V príhovore sa zaoberal situáciou v RTVS, jeho protikandidátom Petrom Pellegrinim, súčasnou vládou, ale aj voličmi. Ľudia skandujú heslá ako „podržtaška“ či „Korčok na hrad“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

18:48 – Na pódiu sa ľuďom prihovorila Eva Mosnáková, ktorá prežila holokaust, herečka Anka Šišková a herec Matej Landl. Medzi príhovormi vystupuje slovenská kapela Para. „Vytvorte koridor pre Ivana Korčoka,“ zvolal Ivan Kňažko a zavolal na pódium Ivana Korčoka.

18:20 – Víťaz prvého kola prezidentských volieb Ivan Korčok organizuje vo viacerých mestách na Slovensku verejné zhromaždenia s názvom „Nedovoľme im ovládnuť všetko“. Verejnosť pozval dnes do Bratislavy na Námestie slobody. Na mieste sa nachádzajú tisícky ľudí, ktorí stále prichádzajú.

Zdroj: REFRESHER/Samuel Barienčík

17:44 – Peter Pellegrini vo videu na sociálnej sieti poďakoval za hlasy, ktoré dostal v prvom kole prezidentských volieb. Odkázal, že nechce byť prezidentom mimovládnych organizácií alebo zahraničia.

„Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo a suverénne obhajuje slovenské vnútroštátne záujmy. Nie prezidentom, ktorý pre potľapkanie po pleci v Bruseli alebo vo Washingtone zatiahne Slovensko do vojny,“ povedal.

17:01 – Ján Kubiš zatiaľ neplánuje vyjadrenie k prezidentským kandidátom v súvislosti s podporou v druhom kole volieb. Stretnúť sa chce s Ivanom Korčokom aj Petrom Pellegrinim čo najskôr. Ďalšie kroky zváži aj na základe ich výstupov v kampani. Verí v dôraznú, ale slušnú volebnú kampaň.



„Stretnutia s oboma kandidátmi mám v pláne čo najskôr, dnes ma pozval na stretnutie Korčok. Ďalšie kroky zvážim aj na základe výstupov od oboch kandidátov z kampane v druhom kole, ktorá, dúfam, bude dôrazná, ale slušná, k čomu by som chcel vyzvať aj prívržencov oboch. Nekultúrnosti a osobných útokov sme už videli dosť, až ďaleko cez mieru,“povedal Kubiš.

16:37 – Patrik Dubovský, ktorý nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb, nevylúčil podporu Ivana Korčoka. Jeho možnej podpore sa bude venovať aj hnutie Slovensko, ktoré malo v prvom kole volieb ako kandidáta svojho lídra Igora Matoviča.



„Po rokovaniach s partnermi v Národnej rade SR, ktorí mi dali hlasy, verím, že dospejeme k názoru, ktorý mám ja, že nepodporíme Petra Pellegriniho (Hlas-SD),“ povedal.

Po úspešnom rozhovore s Korčokom predpokladá, že by mohli dospieť k jeho podpore a výzve na ňu. „Netreba veci uponáhľať, treba definovať spoločné ciele, a potom vyslovenie dôvery pred druhým kolom vyznie prirodzene,“ skonštatoval.



Dubovskému poskytol rovnako ako Matovičovi podporu na kandidatúru poslanecký klub hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie (KÚ). Dubovského si za svojho kandidáta zvolili Za ľudí a KÚ.



Hnutie Slovensko má o možnej podpore Korčoka pred druhým kolom hovoriť na pondelkovom (25. 3.) predsedníctve. „Neviem, či sa už zajtra rozhodne. Predpokladám, že sa s ním najskôr stretneme, ak bude mať záujem,“ povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.

16:13 – Mnoho voličov Ivana Korčoka pochopilo, že moc by nemala byť koncentrovaná výlučne v rukách predstaviteľov jednej vládnej koalície, skonštatovala politologička z Univerzity Komenského Darina Malová s tým, že výhra Korčoka v prvom kole prezidentských volieb je podľa nej prekvapením.

Mnoho občanov sa rozhodovalo medzi Petrom Pellegrinim a Korčokom. Výnimkou je Štefan Harabin, ktorému sa podľa jej slov podarilo získať podporu od všetkých národne proslovensky, možno až niekedy prorusky orientovaných voličov, ktorí sa stotožňujú s dezinformáciami. Poznamenala, že je dôležité a nepredvídateľné, ako sa jeho voliči zachovajú v druhom kole prezidentských volieb.



Je však podľa nej mnoho občanov, ktorí rozmýšľajú inak ako voliči vládnej koalície, a chcú byť reprezentovaní aj na najvyšších priečkach štátnej moci. „Ide o to, akým spôsobom bude na najvyšších miestach zastúpená opozícia. Voliči, ktorí rozmýšľajú inak ako voliči Roberta Fica, Andreja Danka a aj Petra Pellegriniho,“ dodala Malová.

15:51 – Slovenská národná strana (SNS) sa k podpore prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho (Hlas-SD) vyjadrí po koaličných rokovaniach. Povedal to poslanec Rudolf Huliak (SNS).

Poslankyňa Martina Holečková (KDH) si nevie predstaviť, ako bude Pellegrini oslovovať voličov Štefana Harabina. Víťaz prvého kola volieb Ivan Korčok má podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) pred sebou kus práce, pretože voliči iných kandidátov sa nemusia prikloniť na jeho stranu.

„Buď to bude tak, že tí, ktoré podporujú Harabina, dostanú odporúčanie, aby nešli k voľbám, a v takom prípade bude v prezidentskom paláci Ivan Korčok. V prípade, že povedia, aby jeho voliči išli voliť Pellegriniho, tak si do paláca sadne Pellegrini,“ skonštatoval Samuel Migaľ (Hlas-SD). Treťou možnosťou je podľa neho aj to, že SNS odporučí Harabinovým voličom voliť Korčoka. To si však predstaviť nevie. Všetci to uviedli v diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza.

Huliak chce, aby bol v prezidentskom paláci kandidát, ktorý bude chrániť záujmy Slovenska a Slovákov.

15:30 – Bývalá šéfka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová zagratulovala na sociálnej sieti Ivanovi Korčokovi k víťazstvu v prvom kole prezidentských volieb. V príspevku ho pochválila za to, že vo svojom ďakovnom prejave adresoval prvé slová aj menšinám. Rómov a Rómky povzbudzuje, aby ho v druhom kole prišli podporiť.





„Peter Pellegrini si vybral za cieľ uspokojiť očakávania Roberta Fica, zatiaľ čo Ivan Korčok si zvolil cieľ odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti v službe pre Slovensko na prospech jej všetkých obyvateľov,“ napísala.

15:04 – Verejné zhromaždenie s názvom „Nedovoľme im ovládnuť všetko“, ktoré organizuje Ivan Korčok sa okrem Bratislavy uskutoční aj v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline.

V Košiciach sa ľudia stretnú v pondelok o 18.00 h. Zhromaždenie sa v Banskej Bystrici začína v utorok o 17.00 h a v Žiline v stredu o 17.00 h.

14:44 – Vo väzniciach v Leopoldove a v Hrnčiarovciach nad Parnou bol najväčším prezidentským favoritom Peter Pellegrini. Na druhej priečke sa umiestnil Štefan Harabin a tretí skončil Ivan Korčok.

Harabina volilo v Leopoldove 10,52 percenta väzňov a v Hrnčiarovciach nad Parnou 20 percent väzňov. (RTVS)

14:26 – Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka verí, že v druhom kole prezidentských volieb príde voliť čo najviac ľudí.

14:01 – Slovenských voličov podľa Reuters polarizovala vojna na Ukrajine, vysoká inflácia a chaotické vládnutie koalície v rokoch 2020-2023.

Agentúra označila víťazstvo Ivana Korčoka v sobotňajšom prvom kole za prekvapivé. Prezidentské voľby sú podľa ich slov príležitosťou pre Fica posilniť si svoju moc. Dodáva, že Peter Pellegrini je dôležitým spojencom premiéra Roberta Fica. Opozičné sily zase chcú protiváhu k jeho vláde.

13:40 – Na sumarizáciu a prezentáciu výsledkov dohliadalo viac ako 650 pracovníkov Štatistického úradu SR. Celý proces spracovania výsledkov trval 3 hodiny 59 minút, čo bolo v porovnaní s časom spracovávania z predchádzajúcich prezidentských volieb o takmer hodinu rýchlejšie.

13:25 – Politológ Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak očakáva od kampane pred druhým kolom ostrý súboj kandidátov, výsledok môže byť podľa neho tesný.



Myslí si, že Korčokovi a opozícii sa podarilo efektívne mobilizovať najmä mestských voličov. Súvis vidí aj s protestami proti vláde či novele Trestného zákona, hoci organizátori to explicitne nespájali s podporou Korčoka.



Čo sa týka druhého kola, Marušiak očakáva ostrý a tvrdý boj. „Výsledok môže byť veľmi, veľmi tesný, a preto si netrúfam predpovedať, kto bude víťaz,“ povedal.

V prospech Korčoka hovorí podľa neho náskok nad protivníkom, no Pellegrini ešte môže získať voličov neúspešných kandidátov. „Tam je absolútne jasné, že tí, ktorí volili Štefana Harabina, určite v druhom kole Ivana Korčoka voliť nebudú. Čiže to je významný zdroj hlasov a to isté sa dá povedať o voličoch Kristiána Forróa,“ poznamenal. Pri voličoch Jána Kubiša a Igora Matoviča je to podľa neho otázne.





13:03 – Roman Michelko (SNS) v relácii RTVS O 5 minút 12 jasne nepovedal, či SNS podporí v druhom kole Petra Pellegriniho.

„Bude koaličná rada, kde budeme hovoriť, či a za akých podmienok sa vytvorí blok proti progresivistickým silám,“ povedal Michelko v relácii. Podľa jeho slov sa musí Peter Pellegrini „jasne vyhraniť, nemôže donekonečna vajatať“, aby získal koaličných voličov.

12:44 – Podľa Transparency International Slovensko sú kandidáti Ivan Korčok a Peter Pellegrini takmer na finančnom limite v rámci platenej kampane. Kandidáti nemôžu prekročiť hranicu pol milióna eur.

Korčok má na svojom transparentnom účte výdavky 428-tisíc eur. „V skutočnosti sú však ešte o niečo vyššie, nakoľko tu, napríklad, chýba faktúra za utorkový míting v Bratislave,“ informujú.

Pellegrini má podľa organizácie podobne vysoké výdavky. „Peter Pellegrini mal v závere prvého kola silnú online kampaň, vďaka čomu sa dotiahol na Korčoka. Po zrátaní bilbordovej kampane, ktorú zatiaľ nezaplatil (jej výšku sme odhadli na 250-tisíc eur), má výdavky približne na úrovni svojho súpera,“ uvádzajú. Na účte mu toho chýba viac. Doteraz naň nepripísal napríklad cestovné výdavky, personálne náklady kampane, či náklady za výrobu produkčne pomerne náročných videí.

Transparency International Slovensko sa obáva, že v tejto situácii bude pokračovať obchádzanie, či dokonca porušovanie volebných pravidiel, ktoré zaznamenali na pozadí kampane Petra Pellegriniho.

12:22 – Ivan Korčok komunikoval od polnoci s Igorom Matovičom, Jánom Kubišom, Patrikom Dubovským a Krisztiánom Forróom. Maďarský kandidát Forró sa najskôr stretne s Petrom Pellegrinim. „Nie je vyhrané napriek dobrému výsledku,“povedal Korčok. (JOJ)

12:05 – Najvyššia volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb bola v Bratislavskom kraji, a to 61,37 percenta. Najmenej občanov prišlo voliť v Košickom kraji, kde bola účasť 44,14 percenta.



Podľa informácií Štatistického úradu SR bola z hľadiska okresov najvyššia účasť v okrese Bratislava I, a to 64,64 percenta, najnižšia účasť bola v okrese Komárno, presnejšie 33,67 percenta.

Najvyššia účasť spomedzi všetkých samospráv bola v obci Zemplín (okres Trebišov), kde bola 100-percentná účasť, naopak, najnižšia účasť bola na Luníku IX v Košiciach, kde prišlo hlasovať 2,43 percenta voličov.

11:43 – Veronika Remišová zablahoželala Ivanovi Korčokovi k víťazstvu v prvom kole a verí, že tento „mimoriadne ťažký zápas o demokraciu“ Slovensko zvládne aj v druhom kole. Súčasne ďakuje aj kandidátovi Patrikovi Dubovskému, ktorý v prvom kole prezidentských volieb „čestne reprezentoval konzervatívne, demokratické a kresťanské hodnoty“.



„Druhé kolo prezidentských volieb predstavuje obrovskú výzvu pre celú slobodnú občiansku spoločnosť a demokratické politické spektrum. Musíme potiahnuť za jeden povraz a urobiť všetko pre to, aby mala naša vlasť svojprávneho a demokratického prezidenta, nie figúrku v područí Roberta Fica, pripravenú vykonať akýkoľvek špinavý pokyn,“ dodala.

11:22 – Štefan Harabin na Telegrame tvrdí, že Peter Pellegrini vraj nemôže kandidovať za prezidenta kvôli nesprávne uvedenej funkcii na volebných lístkoch, upozornil Denník N. „Štátna komisia pre voľby klame, keď u Pellegriniho neuvádza funkciu predsedu parlamentu, ale iba poslanec,“ napísal Harabin.

11:06 – Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pre Refresher uviedol, že pokiaľ Pellegrini vyhrá, tak to bude len kvôli Robertovi Ficovi a v poste prezidenta bude zastávať pozíciu predĺženej ruky. „Takéhoto prezidenta si Slovensko nezaslúži. Zaslúži si prezidenta, ktorý bude nezávislý na politikoch, ktorý bude prezidentom pre ľudí,“ povedal.

Peter Pellegrini podľa jeho slov neukázal, že má vlastný názor a že chce priniesť na Slovensko pokoj. „Ukázal, že urobí iba to, čo mu dovolí alebo prikáže Robert Fico,“ dodal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

10:48 – Volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 51,91 percenta (2 265 656 voličov). Platný hlas odovzdalo 2 254 206 voličov. Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.



„V mestách volilo 53,19 percenta voličov, v obciach 50,47 percenta,“ spresnil predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Martin Nemky. V 45 okresoch bola volebná účasť vyššia ako celoslovenský priemer. Výsledky, ktoré sa najviac priblížili celoslovenskému priemeru, zaznamenali v obci Dolná Seč v okrese Levice.

10:36 – Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii oficiálne oznámila výsledky včerajších volieb. Do druhého kola postúpili Ivan Korčok, ktorý získal 42,51 percenta hlasov, a Peter Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov.

10:20 – Peter Pellegrini sa počas volebnej noci vyjadril aj k zmenám v RTVS. „Dopredu chcem avizovať, že zákon bude mať iné znenie, ako má dnes. Vyhodnotilo sa medzirezortné pripomienkové konanie, my máme k tomu ešte nejaké pripomienky, takže aj tu treba počkať na záverečné znenie,“ povedal.

Podľa Pellegriniho sa bude protistrana snažiť využiť Brusel a hroziť sankciami voči Slovensku. „Načo tu teraz máme pani prezidentku? Keď to má urobiť opozičný pán Korčok, tak to zatiaľ môže za neho urobiť pani opozičná prezidentka Čaputová. Ani ona to nedokáže, tak to nedokáže ani on,“ uviedol.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

10:07 – Ivan Korčok dnes organizuje verejné stretnutie na Námestí slobody v Bratislave. S heslom „Nedovoľme im ovládnuť Slovensko“ na pódiu vystúpi Eva Mosnáková, Anka Šišková, Matej Landl a Ivan Korčok.

Stretnutie bude moderovať Simona First a ako hudobný hosť vystúpi kapela Para. Štátnu hymnu zaspieva Zuzana Mikulcová.

9:56 – Volebnú kampaň pre druhé kolo prezidentských volieb môžu kandidáti viesť do 3. apríla do polnoci. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva vnútra (MV) SR. Kampaň pred prezidentskými voľbami sa končí 48 hodín predo dňom ich konania. Vtedy sa začne volebné moratórium, trvá až do skončenia hlasovania.



„V prípade konania druhého kola volieb sa skončí volebná kampaň 3. apríla o 23.59 h a moratórium opäť trvá do skončenia hlasovania,“ uviedli pre TASR z tlačového odboru MV.



Na kampaň môžu kandidáti celkovo minúť pol milióna eur. Do tejto sumy sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť. Financie určené na kampaň musí kandidát viesť na transparentnom účte.



Druhé kolo volieb prezidenta bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.

9:45 – Zahraničné médiá píšu o prezidentských voľbách na Slovensku. „Prozápadný kandidát Ivan Korčok vyhral sobotňajšie prvé kolo prezidentských volieb,“ píše Politico. V príspevku sa venujú aj postojom Petra Pellegriniho voči vojne na Ukrajine a novele Trestného zákona.

„Bývalý premiér Pellegrini je súčasťou vládnuceho tábora nakloneného Rusku pod vedením premiéra Roberta Fica, ktorý spochybňuje suverenitu Ukrajiny a vyzýva na mier s Ruskom,“ píše France24. Korčoka a Pellegriniho opisujú ako protiváhy.

9:22 – Robert Fico v príspevku na sociálnej sieti zablahoželal Ivanovi Korčokovi aj Petrovi Pellegrinimu k výsledkom, ktoré dosiahli v prvom kole prezidentských volieb. „Očakávali sme výhru I. Korčoka v prvom kole o tri percentuálne body a výsledok Š. Harabina nad desiatimi percentuálnymi bodmi,“ uviedol.

Fico sa poďakoval voličom Smeru za ich účasť vo voľbách a vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu v druhom kole prezidentských volieb. „SMER – SSD očakáva v druhom kole prezidentských volieb tesný súboj a naďalej plne podporuje kandidáta Hlasu – SD P. Pellegriniho, ktorý je pre Slovensko lepším riešením ako I. Korčok,“ dodal.

9:00 – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zasahovalo počas prvého kola prezidentských volieb osemkrát. Viacerým ľuďom pomáhali pri kolapse či epileptickom záchvate. Záchranári zasahovali aj pri úraze hornej končatiny a bolesti hrudníka.

8:38 – Prehľad nedeľných diskusií:



TA3 V politike (11.00):

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, Hlas-SD

- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda SaS



RTVS O 5 minút 12 (11.55):

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Roman Michelko, poslanec NR SR, SNS

- Martin Dubéci, predseda poslaneckého klubu v NR SR, Progresívne Slovensko

- Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu v NR SR, Slovensko



TV Markíza Na telo (13.00):

- Jana Bittó Cigániková, poslankyňa NR SR, SaS

- Samuel Migaľ, poslanec NR SR, Hlas-SD

- Rudolf Huliak, poslanec NR SR, SNS

- Martina Holečková, poslankyňa NR SR, KDH

8:23 – Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 10.00 h. oficiálne vyhlási výsledky prvého kola prezidentských volieb.

8:00 – Slovenská herečka Kristína Tormová sa počas volebnej noci nachádzala v centrále Ivana Korčoka. Pre Refresher uviedla, že sa teší z jeho kandidatúry. Výsledky volieb ešte nevedela predpovedať.

„Ak to náhodou nedopadne podľa našich predstáv, čo dúfam, že sa nestane, tak budeme bojovať ďalej,“ povedala počas volebnej noci.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

7:35 – Moderátor Sajfa sa pre Refresher vyjadril, že ľudia by mali ísť voliť, pokiaľ chcú niečo na Slovensku zmeniť. Poukázal na režimy, ktoré Slovákom v minulosti nedovolili rozhodovať o demokratickej politike.

„Všetkých ľudí, ktorí doma frflú a hovoria si, že aj tak nič nezmením, no keď si to všetci povieme, tak naozaj nič nezmeníme, ale keď si všetci povieme, že niečo chceme zmeniť, tak si myslím, že je reálna šanca, že sa to podarí,“ povedal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

7:20 – Podpredsedníčka vlády Denisa Saková (Hlas) verí, že Peter Pellegrini zvíťazí v druhom kole prezidentských volieb. Voličom poďakovala za hlasy a dôveru.

„Verím, že v osobe Petra Pellegriniho na 5 rokov získame spoločne prezidenta, na ktorého budeme hrdí a prinesie Slovensku a ľudom to najdôležitejšie - vieru v lepšiu budúcnosť Slovenska pre nás všetkých,“ napísala.

7:02 – Milan Majerský (KDH) gratuluje Ivanovi Korčokovi k víťazstvu v prvom kole prezidentských volieb a Petrovi Pellegrinimu k postupu do druhého kola.

„Verím, že kampaň pred druhým kolom bude slušná a bez osobných útokov, ktorá budú namiesto rozdeľovania spájať spoločnosť,“ napísal.

6:47 – Ján Kubiš ešte nechce hovoriť o tom, koho z dvoch kandidátov, ktorí sa dostanú podľa zverejnených výsledkov do druhého kola, podporí. V 1. kole dostal 2 % všetkých hlasov, aj jeho vyjadrenie podpory môže zohrávať rolu. Podobne zatiaľ svoj postoj nedeklaroval ani Krisztián Forró, ktorý získal 3 % hlasov.

6:31 – Štefan Harabin neodpovedal na otázku, koho podporí v 2. kole. Harabin očakáva, že na úrovni hlavy štátu sa bude dodržiavať ústava, zákony, medzinárodné zmluvy a že SR nebude vtiahnutá do vojny.



„Moji voliči vedia, čo majú robiť. Sú to národne orientovaní voliči, u ktorých je hlavnou prioritou zachovanie štátu, národnej suverenity a mieru,“ reagoval na otázku o prípadnej podpore kandidáta v druhom kole prezidentských volieb.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

6:20 – Prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila krátke vyhlásenie k výsledkom 1. kola prezidentských volieb. Gratuluje víťazovi Ivanovi Korčokovi aj druhému Petrovi Pellegrinimu.

„Na osude Slovenska nám záleží. Ukázalo sa, že nám nie je ľahostajná naša budúcnosť. Chcem sa preto poďakovať občanom za účasť vo voľbách a ich pokojný priebeh. Gratulujem víťazovi a blahoželám obom postupujúcim do druhého kola. Veľmi si želám, aby bola kampaň pred ďalším kolom férová, korektná a kultivovaná,“ napísala.