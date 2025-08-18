Najnovší útok ruského dronu v Charkove zabil troch ľudí a zranil ďalších 17 ľudí.
- Nočný útok ruského dronu na Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, si vyžiadal tri obete vrátane 1,5-ročného dieťaťa a 17 zranených.
- Ruské drony zasiahli priemyselnú štvrť Charkova a jeden úder zasiahol päťpodlažnú obytnú budovu. Pod troskami môžu byť stále uväznení ďalší ľudia.
- Po výbuchu vypukol požiar, ktorý zasiahol dva vchody: prvý od druhého do štvrtého poschodia a druhý horelo najvyššie poschodie. Šesť obytných budov a 15 áut utrpelo škody.
Širší kontext: V noci na pondelok zasiahli ruské sily aj Sumskej oblasti, kde poškodili niekoľko obytných domov a budovu vzdelávacej inštitúcie. Zranili 57-ročnú ženu a 43-ročného muža. Gubernátor Oleh Hryhorov uviedol, že nepriateľ naďalej zámerne útočí na civilnú infraštruktúru v tejto oblasti.
Tieto letecké útoky prišli v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski spojenci stretávajú v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby rokovali o ukončení vojny. Zelenskyj pred cestou do Washingtonu vyjadril na Telegrame vďaku Trumpovi za pozvanie a vyjadril túžbu rýchlo ukončiť vojnu.
🚨Will this ever end? This morning, Russians turned Kharkiv into a living hell— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025
The occupiers deliberately struck a residential apartment block. The footage shows the horrific aftermath: fires broke out in apartments, parts of the building collapsed, and people are being pulled… pic.twitter.com/A7n4iuw0Gh
