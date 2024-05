Slovákov čaká slnečná a teplá nedeľa. Teploty sa môžu vyšplhať na 23 °C

Najvyššie teploty budú na juhu krajiny.

Posledný deň tohto týždňa bude na území Slovenska slnečný a teplý. Nedeľa by mala byť zrána oblačná, no v poobedňajších hodinách sa vyčasí, informuje iMeteo.sk.

Podľa meteorológov budú teploty na západnom Slovensku dosahovať výšku od 18 °C do 23 °C. Na východe krajiny bude chladnejšie, no teplomery by mali ukazovať 15 °C až 20 °C. V južnej časti krajiny bude výrazne teplejšie. Teploty dosiahnu viac ako 23 °C.

Niektoré časti krajiny môže potrápiť severný až severovýchodný vietor, ktorý teploty zníži. Miestami môže dosiahnuť rýchlosť 25 km/h, na východnom Slovensku až 50 km/h.

Objaviť sa môžu aj slabé prehánky. Lokálne by mohlo napršať maximálne 2 mm zrážok. Nasledujúci týždeň by mal byť podľa meteorológov slnečný a teplý.