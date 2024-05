K pokusu o atentát na Roberta Fica sa vyjadril aj kontroverzný Andrew Tate. Neodpustil si ani konšpirácie

Kontroverzný Andrew Tate sa vyjadril k atentátu na premiéra Roberta Fica. Na sociálnej sieti opisuje predsedu vlády ako človeka, ktorý „zachránil Slovensko“. Podľa jeho slov médiá klamú: „Všetko, čo médiá robia, je, že klamú.“ Influencer sa následne pustil aj do konšpirovania.

„Za Fica sa zmenila vláda a vrátila sa k zdravému rozumu. Fico odmietol globálnu dohodu WHO o pandémii. Fico bol tiež proti Ukrajine a vyzýval na mier. Nepriatelia pravdy už neskrývajú svoje úmysly. Pre silu opustili tiene,“ napísal.

Situáciu komentoval aj jeho brat Tristan Tate. Ten sa vo videu prihovára sledovateľom v slovenčine. Robertovi Ficovi vyjadril svoju podporu.

