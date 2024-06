FACE TO FACE s Michalom Šimečkom: Sme pripravení pokračovať v protestoch, ak si to situácia vyžiada

Čítaj bez obmedzení celý mesiac. Stačí poslať SMS (za 5€). Ako to funguje?

Refresher pozval relácie do Face to Face predsedu Progresívneho Slovenska a podpredsedu parlamentu Michala Šimečku.

Do relácie Face to Face s Adelom Ghannamom prijal pozvanie predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. V úvode sme diskutovali o výsledkoch eurovolieb, v ktorých získala strana PS najvyšší počet voličských hlasov, a tak v európskom parlamente obsadí šesť poslaneckých miest.

V štúdiu preberali aj stratégiu rastu strany v regiónoch. Prioritou PS je investovať čas aj na miestach, kde nemajú takú popularitu.

V rozhovore sa venovali aj tomu, či neúspešný kandidát na prezidenta Ivan Korčok vstúpi do strany PS. Šimečka tvrdí, že s Korčokom bol v kontakte, no jeho výsledné rozhodnutie zatiaľ nepozná.

Šimečka počas rozhovoru povedal, že sa vrátia k protestom, pokiaľ si to situácia bude vyžadovať. „Boli to slušné zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnili rodiny s deťmi,“ povedal. V štúdiu preberali aj čerstvé schválenie lex atentátu. „Zaváňa to papalášskymi metódami,“ vyjadril sa predseda Progresívneho Slovenska. V rámci zahraničnej politiky sa venovali situácii v Gaze.