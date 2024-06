Dobrá správa pre slovenských cestovateľov. Z Bratislavy môžu odletieť do ďalšej exotickej destinácie

Čo sa deje: Slováci môžu v zime letieť do novej exotickej destinácie priamo z bratislavského letiska.

Cestovatelia sa potešia novému leteckému spojeniu. Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika teraz môžu letieť do Kataru, informujú Aktuality.sk.

Exotickú dovolenku ponúka cestovná agentúra Hydrotour. Letecké spojenie bude zabezpečovať česká letecká spoločnosť Smartwings.

Spoločnosť bude do Kataru lietať počas zimného letového poriadku. Prvý let naplánovali na 30. septembra.

Prečo je to dôležité: Cestovné agentúry a letecké spoločnosti ponúkajú stále viac exotických destinácií, do ktorých sa dá lietať z Bratislavy. Cestovateľov preto môže potešiť ďalšie spojenie s Blízkym východom.

Širší kontext: Let z Bratislavy do Kataru trvá približne 5 hodín. Aerolinka plánuje do destinácie lietať raz do týždňa. Cestovatelia si môžu vybrať, či do Kataru pôjdu na 8- či 15-dňovú dovolenku.

Slovenskí turisti budú môcť počas novej zimnej sezóny letieť do mexického Cancúnu, Holguínu na Kube, na ostrov Phu Quoc vo Vietname a do destinácie Punta Cana v Dominikánskej republike.

Zdroj: Letisko Bratislava