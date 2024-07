Niektorým slovenským seniorom hrozí, že prídu o dôchodky. Sociálnej poisťovni musia poslať dôležitý dokument

Čo sa deje: Dôchodcovia žijúci mimo EÚ musia do polovice júla poslať Potvrdenie o žití.

Do 15. júla musia dôchodcovia žijúci mimo EÚ, respektíve Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska poslať do Sociálnej poisťovne Potvrdenie o žití.

Ak nemajú dôchodcovia k dispozícii formulár s čiarovým kódom, tak si ho môžu stiahnuť na stránke SP podľa krajiny, v ktorej žijú. Na stránke poisťovne sú dostupné aj potvrdenia v inom ako anglickom jazyku.

Prečo je to dôležité: Seniori by na potvrdenia nemali zabúdať. Poberatelia dôchodkov majú podľa SP povinnosť jej doručiť Potvrdenie o žití v pravidelných intervaloch.

Citát: „Najbližší termín doručenia je 15. júl 2024 v prípade, že poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne má bydlisko v krajine mimo EÚ, respektíve EHP alebo Švajčiarska. Sociálna poisťovňa na základe toho môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Širší kontext: SP vyplatila v prvom štvrťroku 2024 viac ako 36 500 dôchodkov do zahraničia. Mimo EÚ to bolo 3 840 dôchodkov pre viac ako 3 600 poberateľov. Najviac bolo vyplatených dôchodkov do Kanady, celkovo až 1 491. Ďalej nasledovali USA (1 091) a Austrália (850).

