Európsky dôchodok: novinka, ktorú si obľúbia aj Slováci v zahraničí

Čo sa deje: Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je výhodnou alternatívou k lokálnym formám sporenia.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (skrátene európsky dôchodok) je medzinárodné dôchodkové sporenie, ktoré môžu využívať aj Slováci, upozorňuje RTVS. Funguje podobne ako druhý a tretí dôchodkový pilier na Slovensku, ale riadi sa legislatívou EÚ, slovenskí politici doň teda nemôžu zasahovať.

Jediným poskytovateľom tohto finančného produktu na Slovensku je spoločnosť Finax.

Portfólio je buď 100 % akciové, alebo kombináciou akciového a dlhopisového. Akciové indexy zarábali 6 až 8 %, dlhopisy oveľa menej.

Prečo je to dôležité: Celoeurópske dôchodkové sporenie je výhodnou možnosťou pre mladých ľudí, ktorí plánujú cestovať, no zároveň myslia na budúcnosť. Najväčšou výhodou je, že si do európskeho dôchodku môžu Slováci sporiť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Sporenie „cestuje“ so sporiteľom, čo je praktické najmä pri vyplácaní prostriedkov. Neviazanosť na slovenskú legislatívu garantuje predvídateľnosť.

Citát: „Európsky dôchodok je určený všetkým ľuďom, ktorým záleží na dôchodku. Je to alternatíva k lokálnym tretím pilierom,“ vysvetlil spoluzakladateľ Finaxu Radoslav Kasík.

Širší kontext: Vyplatenie nasporených peňazí sa viaže na dôchodkový vek. Čerpať financie je možné postupne, a to v priebehu piatich rokov. Jednorazový výber je možný len v prípade sumy menšej ako štvornásobok priemernej mesačnej mzdy.