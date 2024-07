Veľká Británia má nového premiéra. Labouristi budú vládnuť po 14 rokoch, konzervatívci utrpeli výraznú porážku

Čo sa deje: Labouristická strana zvíťazila vo voľbách v Spojenom kráľovstve.

Britský kráľ Karol III. v piatok vymenoval predsedu Labouristickej strany Keira Starmera za nového britského premiéra a poveril ho zostavením vlády.

Labouristická strana získala vo voľbách najmenej 412 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu.

Konzervatívci, ktorí vládli 14 rokov, utrpeli veľkú porážku. V snemovni budú mať podľa predbežných výsledkov len 121 poslancov.

Prečo je to zaujímavé: Labouristi mali pred predčasnými voľbami veľkú podporu. Najznámejší britský bulvárny denník The Sun im vyjadril podporu po prvýkrát od roku 2005. Labouristov podporili aj noviny Sunday Times či Financial Times, Daily Mirror a The Guardian.

Citát: „Dokázali sme to. Zmena sa začína práve teraz,“ vyhlásil líder labouristov a nový predseda vlády Keir Starmer.

Širší kontext: Konzervatívci získali 121 mandátov pri podpore 24 percent voličov. Doteraz mali o 250 mandátov viac. Ďalším porazeným je Škótska národná strana, ktorá prišla o 38 poslancov a bude ich mať 9.

Liberálni demokrati budú mať rekordných 71 kresiel - o 63 viac ako doteraz. Zamerali sa totiž na obvody, kde ľahko porazili súperov z Konzervatívnej strany, hlavne v južnom Anglicku. Celkovo získali 3,49 milióna hlasov.

Populistická strana Reform UK na čele s Nigelom Farageom síce získala 4 milióny hlasov, ale len štyri mandáty. Uspela najmä v oblastiach, kde sa hlasovalo za brexit v referende v roku 2016. Samotný Farage získal svoj prvý mandát v britskom parlamente.

Strana zelených sa pri zisku 1,9 milióna hlasov spoľahla na podobnú taktiku ako mali Liberálni demokrati a vynieslo jej to štyri mandáty.

V Severnom Írsku bola úspešná strana Sinn Fein, ktorá bude mať 7 poslancov (doteraz nemala žiadneho), demokratickí unionisti tam stratili tri kreslá a budú mať 5 poslancov.

Ďalšie strany a nezávislí kandidáti si rozdelia zvyšok mandátov.