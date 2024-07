Online prieskum trval 4 dni a uskutočnili ho na vzorke 1 020 respondentov.

Nový prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia ukazuje, že strana Progresívne Slovensko by v parlamentných voľbách tesne vyhrala nad stranou Smer-SD.

Progresívne Slovensko by získalo 22,6 % a Smer-SD 22,5 %. Tretie miesto by obsadila strana Hlas-SD so ziskom 13,1 %.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika so 7 % podporou voličov. Ďalšia v poradí by bola KDH so 6 % a SaS, ktorú by volilo 5,1 % občanov.

Prečo je to dôležité: Prieskumy poskytujú prehľad o súčasnej politickej situácii. Odzrkadľujú spoločenskú náladu, ktorá sa odvíja od diania v krajine.

Citát:„Ak by sa parlamentné voľby konali od 04. 07. do 08. 07. 2024, na prvom mieste by sa umiestnili zhodne dva subjekty, ktoré majú dlhodobo najväčšiu podporu voličov: Progresívne Slovensko s 22,6 % a Smer-SD s 22,5 %. Cieľom volebného modelu od výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia je namodelovať výsledky hypotetických parlamentných volieb v čase zberu dát a porozumieť zmenám vo voličskom správaní,“ uvádza agentúra.

Širší kontext: Online prieskum uskutočnili na vzorke 1 020 respondentov. V prieskume narástla mimoparlamentná strana Demokrati, ktorá by dostala 4,6 % voličských preferencií. Agentúra NMS tvrdí, že ich potenciál je však až na hranici 8,2 %, pričom štvrtina ich potenciálnych voličov v súčasnosti uprednostňuje Progresívne Slovensko. Z parlamentu by vypadlo hnutie Slovensko Igora Matoviča s 4,2 % a aj strana Andreja Danka SNS, ktorá by získala len 4,1 %.