Operátor Orange informuje, že v pondelok (26. august) a v utorok (27. august) nebude fungovať internet ani televízia.

Dôvodom výpadku sú plánované práce na strane spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch.

Výpadok sa dotkne lokalít Bratislavy, Ružomberka, Martina, Bernolákova, Bartošovej Lehôtky a Starej Kremničky.

Citát:„Za prípadné komplikácie sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. V prípade, že vám po ukončení plánovaných prác nefungujú služby, reštartujte prosím vaše zariadenia,“ informujú na webe.

Širší kontext: V pondelok v čase od 7:30 hod do 19:30 hod hlásia výpadok v bratislavských uliciach na Levočskej, Prokopovej, Vilovej a Vranovskej. Nedostupnosť služieb bude aj v Ivanke pri Dunaji a Vidinej.

V Ružomberku bude výpadok trvať od pondelka do utorka v čase od 8:00 hod do 5:00 hod. Nedostupnosť sa dotkne ulíc Bohunka, Do Uhliska, Družstevná, Hlavná, Korytnická, Korytnická A, Pod Dielcom, Pod Hlinisko, Pod Ostré, Pod Sidorovo A, Pod Vŕškom, Raveň, Skalná, SNP, Šípová, Školská, Trlenská, Vlkolínec, Za celulózkou, Záhumnie.

Operátor informuje, že v utorok budú služby nedostupné aj v Martine. V čase od 7:30 hod do 16:30 bude výpadok v uliciach Bagarova, Brigádnická, Čulenova, Dostojevského, Generála Svobodu, H. Meličkovej, Hollého, J. Goliána, Jána Šípku, L. Frimmela, M. Poláka, M. Uhera, Medekova, Nekrasova, O. Borodáčovej, R. Viesta, S. Bibzu, Šmidkeho, Tolstého, Tulská, V. Žingora, Wolkerova.

V Bernolákove bude výpadok od 7:30 hod do 17:30 hod. Nedostupnosť sa dotkne ulíc Družstevná, Hlinkova, Hviezdoslavova, Jesenského, Kollárova, Komenského, Metodova, Nálepkova, Poštová, Potočná, Staničná, Trnavská.

V čase od 7:30 hod do 17:30 hod budú služby nedostupné aj v Bartošovej Lehôtke a Starej Kremničke.

