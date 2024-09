Denník píše aj o novele Trestného zákona, či o obmedzovaní priestoru pre nezávislé médiá.

Prestížny zahraničný denník The New York Times si všíma dianie na Slovensku a vo svojom článku upozorňuje na to, že po pokuse o atentát na premiéra Roberta Fica sa jeho politický prístup výrazne zmenil.

Podľa denníka sa Fico zameral na čistky v radoch protikorupčných prokurátorov, novinárov a kultúrnych inštitúcií, čo podľa kritikov vedie k oslabeniu demokratických inštitúcií na Slovensku.

The New York Times ďalej píše, že Ficove kroky pripomínajú autoritársku cestu Viktora Orbána v Maďarsku. Denník taktiež uvádza, že premiér Fico sa v posledných týždňoch sústredil na odstránenie svojich kritikov a na obmedzenie priestoru pre nezávislé médiá, čo môže ohroziť slobodu prejavu v krajine.

Prečo je to dôležité: Kroky vlády Roberta Fica nekritizujú len v radoch opozície. Kriticky sa k nim vyjadrujú aj mnohí odborníci a verejné inštitúcie. Renomovaný denník New York Times taktiež upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu ohroziť demokratický systém na Slovensku.

Širší kontext: The New York Times neopomenul ani novelu Trestného zákona. Zdôraznil, že Ficove zásahy do právneho systému oslabujú boj proti korupcii. Denník píše, že nová legislatíva skracuje premlčaciu lehotu pre ekonomické zločiny a znižuje tresty, čo vyvoláva obavy, že sa vláda snaží ochrániť seba a svojich spojencov pred spravodlivosťou.

Denník poukazuje aj na to, že Fico dlho kritizoval liberálne elity a západné hodnoty, a teraz sa zdá, že smeruje k politike podobnej tej v Maďarsku, ktorá je kritická voči Západu a viac otvorená voči Rusku. Tento vývoj neunikol pozornosti zahraničných médií, ktoré varujú pred postupným oslabovaním demokratických inštitúcií a právneho štátu na Slovensku.

