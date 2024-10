Podľa ministra Ráža sa výstavba novej stanice uskutoční vďaka európskym peniazom.

Ministerstvo dopravy oznámilo, že plánuje vybudovať novú železničnú stanicu v Stupave, no nejde o presťahovanie hlavnej stanice Bratislava.

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža bude nová stanica Bratislava-Západ slúžiť ako logistický uzol pre vysokorýchlostné vlaky, a nie ako hlavná stanica pre cestujúcich. Hlavná stanica v Bratislave zostane na svojom mieste, no čaká ju modernizácia.

Ministerstvo sa zapojilo do projektu vysokorýchlostných tratí, ktoré majú prepojiť európske hlavné mestá, vrátane Bratislavy, Budapešti, Viedne a Prahy. Štúdia realizovateľnosti ukázala, že vysokorýchlostné vlaky budú prechádzať bratislavskou stanicou, kde zastavia len nakrátko, pričom konečná stanica pre tieto vlaky bude v Stupave.

Citát:„Táto štúdia realizovateľnosti nám dala nielen odpoveď na to, kde a ktorý variant sa ukazuje ako najvýhodnejší, ale takisto nám dala odpovede na to, kde táto trať bude vstupovať na Slovensko a vieme, že teda vstúpi pri Rajke a pôjde postupne cez Záhorie do Česka,“ objasnil minister vo videu.

Prečo je to dôležité: Slovensku chýba reprezentatívna vlaková stanica v hlavnom meste. Aktuálna vlaková stanica v Bratislave nespĺňa parametre modernej doby. Avizovaný projekt má za cieľ modernizovať a odľahčiť hlavnú stanicu v Bratislave, ktorá dnes funguje ako koncová stanica pre všetky vlaky.

Širší kontext: Ráž tiež avizuje, že stanica Bratislava-Západ bude slúžiť ako servisné centrum pre vlaky. V súčasnosti blokujú kapacitu hlavnej stanice údržbárske práce, ktoré by sa mali presunúť do novej stanice. Zároveň minister oznámil, že sa pripravuje verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave, ktorá však nebude tak rozsiahla ako projekt v Stupave.

Rýchlovlaky by mali vstúpiť na Slovensko pri Rajke a prechádzať cez Rusovce, Petržalku a bratislavskú hlavnú stanicu, než budú pokračovať do stanice Bratislava-Západ a ďalej do Česka. Ministerstvo plánuje investície do modernizácie existujúcich tratí a infraštruktúry medzi Bratislavou a Stupavou. Kedy presne bude stanica dokončená alebo kedy prejde hlavná stanica rekonštrukciou, zatiaľ ministerstvo neuviedlo.

