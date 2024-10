Dôvodom zdražovania je geopolitické napätie na Blízkom východe.

Analytik J&T banky Stanislav Pánis tvrdí, že trend zlacňovania palív sa zrejme končí. Na pumpách možno očakávať skokový nárast cien, uvádza STVR. Cena ropy sa na svetových trhoch zvýšila približne o 10 percent. Dôvodom zdražovania je podľa Pánisa geopolitické napätie na Blízkom východe.

„Ropný trh sa obáva, že Izrael v odpovedi na raketové útoky na svoje územie Teheránom zasiahne iránsku ropnú infraštruktúru. To by mohlo znamenať menej iránskych exportov na svetové trhy, čoho výsledkom by bolo obmedzenie ponuky a tlak na vyššie ceny,“ vysvetlil Pánis.

Irán podnikol rozsiahly raketový útok na Izrael. Útok bol podľa Teheránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych militantov vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd.

Prečítaj si aj tieto články: