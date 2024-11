Zamestnávateľ môže umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytnutím pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrad ďalších nákladov.

Okrem sťahovania sa majú zamestnanci za určitých podmienok aj nárok na voľno pri štúdiu a zvyšovaní si kvalifikácie.



„Na uzatvorenie dohody o zvyšovaní kvalifikácie nemá zamestnanec zo zákona právo, je to len možnosť. Môže ísť o situáciu, keď si napríklad zamestnanec chce dorobiť vysokoškolské vzdelanie externe (prvý stupeň, druhý stupeň), a teda musí chodiť do školy aj počas pracovného času. Ak je to aj v záujme zamestnávateľa, napríklad budúca perspektíva získania kvalifikovaného zamestnanca, dohodnú sa príslušné podmienky v kontexte Zákonníka práce,“ spresnil rezort práce.



Ďalej priblížil, že zamestnávateľ môže umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytnutím pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrad ďalších nákladov spojených so štúdiom.

Pracovník má zároveň povinnosť po skončení štúdia zotrvať u zamestnávateľa určitý čas alebo mu zaplatiť náklady spojené so štúdiom, a to aj v prípade, keď dá výpoveď v práci pred skončením štúdia.



Uhradiť náklady nemusí zamestnanec napríklad, ak nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, na ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, alebo ak mu zamestnávateľ zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilým na vykonávanie práce spojenej s kvalifikáciou.



MPSVR dodalo, že voľno v práci a náhradu mzdy môže poskytnúť zamestnávateľ svojim pracovníkom v sume ich priemerného zárobku, najmä ak zvýšenie či rozšírenie kvalifikácie je v súlade s potrebami firmy. Zamestnanci majú tak možnosť využiť najmenej dva dni voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky, päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej, prípadne maturitnej skúšky, či desať dní na vypracovanie a obhajobu diplomovej a dizertačnej práce.