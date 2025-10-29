Minister Taraba letel do USA drahšie ako Šimkovičová.
- Minister životného prostredia Tomáš Taraba cestoval do Spojených štátov amerických.
- Celkové náklady podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu presiahli 18-tisíc eur.
- Za dve letenky rezort zaplatil viac ako 13-tisíc eur.
Širší kontext: Nadácia porovnala Tarabove výdavky s cestou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Tá si pôvodne objednala letenky za 16-tisíc eur, no vďaka flexibilnej doložke sa konečná cena znížila na 12 940 eur.
Taraba odmieta zverejniť informácie o svojom programe. Ministerstvo životného prostredia na otázky Nadácie Zastavme korupciu ani na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona neodpovedalo.
Prečítaj si aj tieto články:
20. septembra 2025 o 17:05 Čas čítania 0:35 Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
4. októbra 2025 o 12:25 Čas čítania 0:48 VIDEO: Žltá noc priniesla tichý protest. Medzinárodné podujatie v Bratislave sprevádzal bojkot