Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) pripravuje návrh na zavedenie novej hokejovej disciplíny na zimných olympijských hrách 2030. Tento koncept má priniesť dynamickú a atraktívnu alternatívu k tradičnému 5x5 hokeju a prilákať širšie publikum.

Formát hry 3 na 3 vznikol ešte v sezóne 2017/2018, no svoj debut zaznamenal na mládežníckych olympijských hrách v roku 2020.

Podľa stanovísk oficiálneho portálu Medzinárodnej hokejovej federácie na tomto podujatí zožal mimoriadny úspech. Vo svojej ceste následne putoval na Hry mládeže 2024 v Kórei, a aktuálne čaká na predloženie návrhu a schválenie Medzinárodným olympijským výborom. Zapísal by sa tak do programu najprestížnejšieho športového podujatia sveta.

Šanca pre menšie krajiny

Medzinárodná federácia tvrdí, že táto disciplína by mohla výrazne zvýšiť dostupnosť hokeja pre krajiny s menšou základňou. Keďže tím pozostáva iba z troch hráčov a brankára, menšie federácie by mali šancu na zostavenie kvalitných tímov. Podľa IIHF by to prispelo aj k väčšej rozmanitosti na ľade.

Nový prístup k hre a tréningom

Existujúce hokejové turnaje patria medzi vrchol každých zimných olympijských hier. Nová disciplína posilňuje myšlienku obmeny tohto športu a oficiálne sa nazýva 3x3 na malom ľade.

Najväčší rozdiel oproti existujúcej alternatíve 5x5 predstavuje veľkosť ľadového ihriska. Okrem rýchlosti prináša 3x3 formát aj zmenu v tréningových metódach, pričom si vyžaduje vyššiu všestrannosť. Hráči musia zvládať viac pozícií naraz.

„Nemáte luxus špecializovaného obrancu alebo krídelníka alebo čohokoľvek iného, musíte hrať na všetkých postoch. A k tomu je to ešte aj rýchle. Je to vzrušujúce, vidieť nový stres, ktorý sa na hráčov kladie,“ povedal pre IIHF bývalý reprezentant Veľkej Británie a majster sveta z nižšej divízie Danny Meyers.

Ďalšie kroky IIHF a olympijská budúcnosť

IIHF má v pláne predložiť návrh Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV), ktorý rozhodne o zaradení 3x3 hokeja do programu. Má sa tak stať do januára 2025, pričom bude mať výbor čas na schválenie do konca budúceho roka, informuje portál espn.com. Ak MOV návrh schváli, debut tejto rýchlej verzie hokeja by mohol byť práve na olympiáde 2030, ktorá sa bude konať vo Francúzsku.

Výsledkom by bolo nielen rozšírenie hokejovej základne, ale aj príležitosť prilákať mladých športovcov a fanúšikov, ktorí preferujú rýchle a dynamické formy športov.