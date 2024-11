Na Slovensko dorazí Coca-Cola kamión. Organizátori zverejnili bližšie podrobnosti o podujatí

Kamión dorazí do troch slovenských miest.

Na územie Slovenska čoskoro zavíta ikonický vianočný kamión Coca-Cola.

Akcia bude prebiehať v časoch od 13.00 do 20.00 hod.

Kamión dorazí do Bratislavy, Žiliny a Košíc. Organizátori po novom spresnili, že sa podujatie v hlavnom meste bude konať v Areáli zdravia Zlaté piesky. Súčasťou programu bude aj Santa Claus, ktorý návštevníkov poteší svojou prítomnosťou od 16.30 hod.

Okrem Santovej dedinky, vianočnej šou a bohatého programu sa návštevníci môžu tešiť aj na občerstvenie.

„Prostredníctvom nákupu vianočného občerstvenia či darčekových predmetov pri kamióne môže každý pomôcť klientom Červeného kríža. Veríme, že sa tak nebudú cítiť v čase Vianoc osamelo,“ informovala Veronika Němcová, riaditeľka komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Coca-Cola pre ČR a SR.

Dátumy a miesta konania:

Žilina - Námestie Andreja Hlinku, 14. decembra 2024 od 13:00 do 20:00

Košice - Košická Futbalová Arena, 16. decembra 2024 od 13:00 do 20:00

Bratislava - Areál zdravia Zlaté piesky, 19. decembra 2024 od 13:00 do 20:00

