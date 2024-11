Pri nákupoch na internete je dôležité myslieť na viaceré veci.

Slováci nakupujú vianočné darčeky aj prostredníctvom online e-shopov.

Pri nákupoch je dôležité myslieť aj na to, či nie sú e-shopy podvodné, na bezpečnosť platieb či možnosť vrátenia tovaru.

Citát: „Jedným z hlavných znamení sú chýbajúce informácie. Pozrite si, či má riadne uvedené sídlo na Slovensku aj s telefonickým kontaktom, ako aj obchodné podmienky a detaily týkajúce sa dopravy, vrátenia tovaru či reklamácie. Ak tieto informácie chýbajú, nakúpte radšej inde,“ upozorňuje Mária Auxtová, Country Lead pre Slovensko spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7 000 slovenských e-shopov.

Širší kontext: Zákazníci majú na vrátenie tovaru dva týždne. „Ak túto lehotu obchodník iniciatívne nepredĺži a vy kúpite darček napríklad na začiatku decembra, už ho obdarovaný nebude môcť vrátiť. Niektoré e-shopy možnosť vrátenia tovaru v období Vianoc predlžujú na mesiac, alebo napríklad do konca januára. Nie je to však samozrejmosť a nerobia to všetci obchodníci. Preto si treba tento údaj pozrieť a vyrátať, či v prípade potreby môžete ešte darček po Vianociach vrátiť alebo vymeniť,“ informujú v tlačovej správe.

Pri platbách je podľa odborníkov najbezpečnejší systém 3D-Secure. Zákazník tak poskytne údaje o platobnej karte iba banke, nie priamo obchodníkovi. Obchodník sa teda nemôže dostať k informáciám o platobnej karte. „Ak e-shop nevyužíva tento systém, je vhodné platiť napríklad jednorazovou platobnou kartou,“ informujú.

