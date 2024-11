Slovensko čaká poriadna snehová nádielka. Najviac centimetrov čerstvého snehu napadne v týchto mestách

Meteorológovia vydali v súvislosti so snežením výstrahu prvého stupňa.

Na Slovensko dorazí poriadna snehová nádielka. Prvé vločky padnú na naše územie už vo štvrtok. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vydali výstrahu prvého stupňa.



Výstraha platí pre celé územie krajiny vo štvrtok a piatok. Najviac snehu by malo napadnúť na území stredného Slovenska v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Prievidza, Turčianske Teplice a ďalších. Snehová nádielka by mala dosiahnuť 10 až 20 centimetrov.



Na severnom, východnom, južnom a západnom Slovensku by malo nasnežiť 5 až 10 centimetrov snehu.



Výstraha platí na celom Slovensku od 21.11.2024 18:00 do 22.11.2024 08:00.



Meteorológovia vydali výstrahy aj pred poľadovicou a snehovými jazykmi a závejmi.