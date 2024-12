Trump sa so Zelenským stretol v sobotu v Paríži.

Zvolený americký prezident Donald Trump v nedeľu informoval, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má záujem o dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ukrajiny s Ruskom.



„Zelenskyj a Ukrajina by chceli uzavrieť dohodu a zastaviť toto šialenstvo,“ napísal Trump v statuse. Dodal, že „by malo byť okamžité prímerie a mali by sa začať rokovania. Príliš veľa životov sa tak zbytočne premrhá, príliš veľa rodín je zničených, a ak to bude pokračovať, môže sa to zmeniť na niečo oveľa väčšie a oveľa horšie“.



Trump sa so Zelenským stretol v sobotu v Paríži, kam obaja pricestovali na slávnostné znovuotvorenie katedrály Notre-Dame. Francúzsky prezident Emmanuel Macron túto príležitosť využil a v Elyzejskom paláci v sobotu usporiadal trojstranné rokovania so Zelenským a Trumpom. Stretnutie v Paríži bolo Zelenského prvým osobným stretnutím s Trumpom od jeho víťazstva v novembrových voľbách prezidenta USA.