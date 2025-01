Premiér Robert Fico bol cez víkend hosťom politickej diskusie Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase.

Iniciatíva za verejnoprávnosť a nezávislosť zverejnila otvorený list, ktorým reaguje na posledné vysielanie relácie Sobotné dialógy na STVR, v ktorom bol hosťom Robert Fico.

Podľa ich slov nebol moderátor obsahovo ani osobnostne pripravený na to, čo ho v diskusii čaká a „nedokázal reagovať na zavádzajúce či nepravdivé tvrdenia, umožnil premiérovi Ficovi šíriť polopravdy, neoverené či neoveriteľné fakty“.

V liste kritizujú aj dramaturgiu relácie. Vedenie žiadajú, aby boli zodpovední a garantovali vyvážené a pravdivé vysielanie.

Citáty:„Moderátor relácie nebol zjavne pripravený na to, čo ho v diskusii čaká, a to ako obsahovo, tak aj osobnostne,“ píšu v otvorenom liste.

„Relácia svojou dramaturgiou a obsahom nebrala do úvahy dôležitosť tém, ktorým bolo treba venovať pozornosť. Nechceme, aby kritické slová padli iba na hlavu moderátora. Relácia má svoju dramaturgiu a vedenie, ktoré nesie zodpovednosť za to, komu zverí tak náročnú a zodpovednú rolu,“ dodali.

Širší kontext: Premiér Robert Fico bol cez víkend hosťom politickej diskusie Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase. Moderátor ho počas vysielania konfrontoval s jeho tvrdými prejavmi voči opozícii. Predseda vlády sa počas konfrontácie tváril prekvapene. Na otázku moderátora „čo vlastne vyčíta opozícii,“ keď je sám známy veľmi tvrdou rétorikou, povedal, že „nepočul, čo všetko bolo pustené“.

Fico v relácii Sobotné dialógy okrem iného komentoval aj aktuálne dianie v súvislosti so SIS, ktorá podľa jeho slov pracuje na zozname podozrivých ľudí, ktorých plánujú administratívne vyhostiť zo Slovenskej republiky. Fico tvrdí, že to prebehne v najbližších dňoch.

K téme sme požiadali STVR o stanovisko. Text budeme v prípade odpovede aktualizovať.

Anketa: Súhlasíš s otvoreným listom? Áno, vedenie rozhovoru s Robertom Ficom sa mi nepáčilo. Nie, rozhovor bol podľa mňa v poriadku. Áno, vedenie rozhovoru s Robertom Ficom sa mi nepáčilo. 50 % Nie, rozhovor bol podľa mňa v poriadku. 50 %

Celé znenie listu:

Otvorený list novinárov a tvorcov verejnoprávneho média



Ako profesionáli, ktorí nesú spoluzodpovednosť za dôveryhodnosť a dobré meno verejnoprávnej televízie a rozhlasu na Slovensku, nemôžeme sa stotožniť so spôsobom, akým bol vedený rozhovor s premiérom Robertom Ficom v relácii Sobotné dialógy dňa 25. 1. 2025 v Slovenskom rozhlase, STVR.



Moderátor relácie nebol zjavne pripravený na to, čo ho v diskusii čaká, a to ako obsahovo, tak aj osobnostne.



Nedokázal reagovať na zavádzajúce či nepravdivé tvrdenia, umožnil premiérovi Ficovi šíriť polopravdy, neoverené či neoveriteľné fakty.



Relácia svojou dramaturgiou a obsahom nebrala do úvahy dôležitosť tém, ktorým bolo treba venovať pozornosť. Nechceme, aby kritické slová padli iba na hlavu moderátora. Relácia má svoju dramaturgiu a vedenie, ktoré nesie zodpovednosť za to, komu zverí tak náročnú a zodpovednú rolu.



Vo vypätej celospoločenskej atmosfére, v čase, keď sa vo verejnom priestore objavuje množstvo poloprávd, neprávd, dezinformácií, v čase, keď tajné služby mnohých štátov predkladajú dôkazy o stupňujúcej sa hybridnej vojne, je rola tých, ktorí majú zodpovedať vo verejnoprávnych médiách za regulérnu, vyváženú a pravdu hľadajúcu diskusiu, omnoho väčšia.



Máme za to, že relácia nedokázala naplniť to, čo verejnoprávnemu médiu ukladá Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov v článku I., paragrafe 3, odseku 2, že „Služba verejnosti v oblasti vysielania je... ... pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov a s pocitom spoločenskej zodpovednosti...“



Chceme divákov a poslucháčov uistiť, že v STVR pracuje množstvo ľudí, profesionálne pracujúcich a pripravených citovaný paragraf pri svojej práci napĺňať.



Žiadame vedenie, aby rovnako kvalifikovane a zodpovedne pristupovalo k svojej časti zodpovednosti a garantovalo vyvážené a pravdivé vysielanie, pod ktoré sa bude môcť slobodne podpísať každý jeden zamestnanec a partner STVR.

Prečítaj si aj tieto články: