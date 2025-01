Vláda chce zo Slovenska vyhostiť desiatky ľudí. SIS pripravuje zoznam

Robert Fico sa v relácii Sobotné dialógy vyjadril k aktuálnym témam.

Premiér Robert Fico v relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase podporil Donalda Trumpa v súvislosti s uznaním výhradne dvoch biologických pohlaví – muža a ženy.

„Akonáhle povie Trump, že poznáme len muža a ženu, tak okamžite z neho urobme amerického Putina,“ sťažoval sa Fico.

„Majme rešpekt k svetovým lídrom,“ odkázal médiám, ktoré podľa neho robia z Donalda Trumpa druhého Vladimira Putina. Fico tvrdí, že prišiel prezident, ktorý chce šíriť „zdravý rozum“.

Zároveň sa vyjadril k vývoju vojny na Ukrajine. Podľa jeho slov príde Ukrajina o tretinu svojho územia a bude okupovaná cudzími vojskami. Predseda vlády si tiež myslí, že Ukrajina nikdy nebude členom NATO a problematicky vidí aj jej vstup do EÚ. „Bude mať obrovský problém so vstupom do Európskej únie,“ myslí si.

Vyhostenie desiatok ľudí

Robert Fico komentoval aj aktuálne dianie v súvislosti s SIS, ktorá podľa jeho slov pracuje na zozname podozrivých ľudí. „Pracuje sa na skupine ľudí, ktorá má pôvod v zahraničí, táto skupina ľudí pozostáva z desiatok ľudí, zisťujeme, kedy prišli na Slovensko a čo robia.“

Podľa slov premiéra pracujú spravodajské služby na zozname ľudí, ktorých plánujú administratívne vyhostiť zo Slovenskej republiky. Fico tvrdí, že to prebehne v najbližších dňoch.

V relácii ďalej povedal, že po masových protestoch, ktoré sa konali v piatok, neplánuje odstúpiť. Tvrdí, že ak ho chcú ľudia vymeniť, môžu tak spraviť až pri najbližších voľbách.