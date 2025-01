Robert Fico označil útok na systémy štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne za „učebnicový“ príklad.

Ukrajinské veľvyslanectvo sa na sociálnej sieti ohradilo voči obvineniam zo strany premiéra Roberta Fica o kybernetickom útoku na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Fico útok označil za „učebnicový“ príklad, ako sa ničia vlády a naznačil, že útok smeruje z Ukrajiny.

„Kategoricky odmietame akékoľvek naznačovanie zapojenia Ukrajiny do kybernetického útoku na zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Opätovne vyzývame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby prestal hľadať imaginárnych nepriateľov v Ukrajine, ktorá je priateľská voči Slovensku a jeho obyvateľom,“ uviedlo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR na sociálnej sieti.

Situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je nateraz stabilizovaná. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



„To, že kybernetický útok prebiehal, je fakt, či sa to niekomu páči alebo nie. Okamžite sme zakročili. Okamžite sme to od prvej minúty začali riadiť v spolupráci s tými inštitúciami, ktorých sa to týka,“ povedal Šaško. VšZP má podľa neho silný systém ochrany, ktorý zabezpečil odrazenie tohto útoku.