VIDEO: V Bruseli strieľali ozbrojení muži. Páchatelia sú stále na úteku

Na bruselskej stanici metra Clémenceau došlo o 6:15 k streľbe z automatickej zbrane, do ktorej boli zapojení dvaja ľudia. Zatvorených je niekoľko staníc metra a polícia prehľadáva oblasť vrátane tunelov. Incident sa podľa dostupných informácií zaobišiel bez zranení, informuje Brusselstimes.

Podľa bruselskej polície sú muži s kalašnikovmi stále na úteku a mohli sa ukryť v podzemí metra. Zásahové jednotky na mieste pokračujú v pátraní, pričom vylúčené nie je ani to, že páchatelia unikli na povrch cez neďaleké východy.

Stanica Clémenceau leží blízko rušného uzla Gare du Midi, odkiaľ premávajú vlaky spájajúce Brusel s Londýnom. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní a varuje obyvateľov, aby sa vyhýbali oblasti, kým nebude situácia pod kontrolou.

Belgian police are searching for armed suspects after a shooting at a Brussels metro station.



