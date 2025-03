PS môže koalícii pomôcť získať väčšinu: Komentátor Tkačenko vysvetľuje, prečo sa Dubéci mýli a Radačovský môže zložiť sľub

Svojím návrhom na mimoriadnu schôdzu môže Progresívne Slovensko pomôcť koalícii získať väčšinu.

Opozičná strana Progresívne Slovensko podala návrh na otvorenie mimoriadnej schôdze k transakčnej dani. Otvorením tejto schôdze však riskuje, že budúci koaličný poslanec a náhradník Rudolfa Huliaka, Miroslav Radačovský, zloží sľub a koalícia si tak zabezpečí parlamentnú väčšinu, ktorú aktuálne nemá.

Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci dodal, že podľa neho súčasný výklad pravidiel neumožňuje v prípade takejto schôdze zaradenie zloženia sľubu. „Ak bude Národná rada meniť precedensy, tak my si to vyhodnotíme a podnikneme kroky,“ dodal.

Politický komentátor denníka SME Peter Tkačenko pre Refresher povedal, že poslanec Dubéci sa vo svojom výklade rokovacieho poriadku mýli.

„Mimoriadnu schôdzu parlamentu môžu poslanci zvolať na základe tridsiatich podpisov, pričom podľa rokovacieho poriadku sa jej program už následne nemôže meniť ani dopĺňať. Pán Dubéci si preto myslí, že ak skladanie sľubu nového poslanca nie je súčasťou programu schôdze, nemôže k nemu dôjsť. V tomto sa však mýli, keďže nástup poslanca do funkcie nie je bodom programu schôdze, ale prebieha automaticky. Akonáhle je parlament uznášaniaschopný, poslanec zloží sľub pri prvej možnej príležitosti,“ vysvetlil komentátor.

Podľa komentátora sa PS otvorenia schôdze napokon

Tkačenko si ale nemyslí, že sa Progresívne Slovensko vedome snaží pomôcť koalícii. Myslí si, že opozičná strana tento návrh napokon stiahne a nateraz sa ho vzdá, keďže vie, že svoj návrh aj tak nepresadia a môžu o ňom rokovať inokedy.

Komentátor tvrdí, že napriek tomu, že koalícia má iba 75 poslancov, určite sa jej podarí zohnať si väčšinu. „Koalícia si nástup pána Radačovského zabezpečí. Aj keby to bolo na tejto schôdzi alebo nejakej inej. Ale áno, týmto by im to Progresívne Slovensko značne uľahčilo, čo si myslím, že je nerozumné, niečo im uľahčovať.“

Návrh mimoriadnej schôdze kritizuje aj Igor Matovič. Ako hnutie Slovensko ozrejmilo, vládna koalícia stratila vymenovaním Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu poslanca a aktuálne má istých 75 hlasov. Nedisponuje tak väčšinou na otvorenie schôdze.

„Reálnosť tejto hrozby potvrdzuje podobná skúsenosť z novembra 2023, keď na opozičnej mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu Ľuboša Blahu zložili poslanecký sľub dvaja náhradníci,“ uviedol hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

Opozičné hnutie však tvrdí, že chce urobiť všetko pre to, aby mohla byť zrušená transakčná daň. „Chceme urobiť všetko pre to, aby bola transakčná daň zrušená,“ zdôraznil Šimečka, argumentujúc škodlivým dosahom novej dane na slovenskú ekonomiku i podnikateľské prostredie.

„Naša argumentácia je, že to nie je ten istý návrh, o akom bolo v decembri hlasované a máme aj na to precedensy, aby sa o tomto návrhu mohlo hlasovať,“ dodal. Je podľa neho na Národnej rade, akú prax zvolí, či poprie predchádzajúce precedensy. „A to sa týka aj nástupu prípadného náhradníka, podľa toho sa zariadime,“ dodal Šimečka.