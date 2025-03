Európska centrálna banka finišuje s prípravou digitálneho eura.

Európska centrálna banka (ECB) plánuje dokončiť technické prípravy digitálneho eura do októbra 2025, upozorňuje na svojom webe. To však neznamená, že ho ľudia začnú okamžite používať. O jeho zavedení musia rozhodnúť európske inštitúcie, čo môže proces natiahnuť až do roku 2028.

ECB chce touto digitálnou menou posilniť stabilitu európskeho finančného systému a zároveň konkurovať digitálnemu jüanu či americkým stablecoinom, ktoré sa čoraz viac presadzujú na globálnom trhu.

Plánovaná mena bude dostupná v dvoch verziách, maloobchodnej a veľkoobchodnej. Maloobchodná verzia umožní bezhotovostné platby bez bankových kariet, pričom ECB sľubuje súkromie, nulové poplatky a offline transakcie. Veľkoobchodná verzia má zefektívniť medzibankové prevody pomocou blockchain technológie, čo môže zrýchliť cezhraničné platby v eurozóne.

ECB už tento systém testovala v spolupráci s európskymi bankami, ktoré využili blockchain Ethereum na vydávanie digitálnych dlhopisov. Hoci sa digitálne euro na prvý pohľad podobá na kryptomeny, funguje úplne inak. Nie je decentralizované ako Bitcoin. Vydáva ho centrálna banka, je regulované a jeho hodnota je stabilná, keďže je naviazané na euro.

Kým klasické kryptomeny podliehajú veľkým výkyvom, digitálne euro bude bezpečné a garantované štátom. Ak všetko pôjde podľa plánu, digitálne euro by sa mohlo stať realitou okolo roku 2028.