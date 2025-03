Zavedie sa prísnejší a voľnejší režim

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zavádza úpravou školského zákona dvojstupňový systém ospravedlňovania vymeškaných hodín v materských a základných školách. Zavádza sa voľnejší a prísnejší režim. Prísnejší režim sa dotkne približne 100 škôl. Minister školstva o tom informoval na dnešnej tlačovej konferencii.

„Nový systém bude rozdelený na dva režimy. Jeden je voľnejší, to je v zásade súčasný systém, bude platiť, že rodič bude môcť dať absenciu dieťaťu päť dní za sebou, maximálne desať dní v jednom mesiaci. Obmedzili sme to oproti súčasnému režimu, že dva mesiace po sebe to môže byť maximálne 15 dní. Takýto režim pre vašu predstavu umožňuje ospravedlniť až 450 hodín ročne,“ priblížil Drucker.

V prísnejšom režime by bolo možné ospravedlniť dieťa navštevujúce základnú školu na maximálne 15 dní za školský polrok, následne by už dieťa potrebovalo potvrdenie od lekára. V prípade materských škôl by bolo možné ospravedlniť dieťa sedem po sebe nasledujúcich dní a maximálne na 21 dní za školský polrok. Vo voľnejšom režime je to 14 dní za mesiac a maximálne 21 dní za posledné dva mesiace.

Ako uviedol minister, povinný prísnejší režim by sa aktuálne dotýkal približne 100 škôl. Riaditelia na školách prekračujúcich referenčnú hodnotu by tak nemali možnosť výberu postupu ospravedlňovania hodín. „Tento režim je pomerne ešte stále dosť voľný. Umožňuje ospravedlniť až 150 hodín na ročnej báze, to je ďaleko viac, ako je priemer za celé Slovensko,“ podotkol Drucker. Dodal, že každá jedna škola sa potom môže rozhodnúť, či chce ostať v prísnejšom režime alebo prejsť na voľnejší.

Rezort tiež plánuje zaviesť cielené intervenčné opatrenia na riešenie absentérstva. „Spúšťame aj národný projekt na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorý je zameraný práve na najrizikovejšie skupiny detí,“ podotkol Drucker.

