Aneta Gospičová TASR
dnes 16. augusta 2025 o 7:54
Čas čítania 1:07

FOTO: Trump a Putin rokovali na Aljaške tri hodiny. Na tlačovej konferencii o prímerí na Ukrajine nepadlo ani slovo

Kategória:
Zahraničie
FOTO: Trump a Putin rokovali na Aljaške tri hodiny. Na tlačovej konferencii o prímerí na Ukrajine nepadlo ani slovo
Zdroj: TASR/AP

Putin označil vzájomné rokovania za „konštruktívne“.

Americký prezident Donald Trump po skončení rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na spoločnej tlačovej konferencii v Anchorage na Aljaške uviedol, že sa vo viacerých bodoch zhodli, prímerie v bojoch na Ukrajine však nespomenul. 


Rokovania s Putinom v úzkom formáte, ktoré trvali takmer tri hodiny, označil Trump za „veľmi produktívne“. „Zhodli sme sa na mnohých, mnohých bodoch.... Povedal by som, že na niekoľkých dôležitých, ale ešte sme sa tam celkom nedostali, urobili sme určitý pokrok,“ dodal bez uvedenia akýchkoľvek podrobností.

Zobraziť galériu
(5)


Trump zároveň uviedol, že bude telefonicky kontaktovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), aby ich „informoval o dnešnom stretnutí“. „Začnem s niekoľkými telefonátmi a poviem im, čo sa odohralo,“ uviedol. „Mali sme mimoriadne produktívne stretnutie a na mnohých bodoch sme sa dohodli, zostáva ich už len veľmi málo,“ dodal Trump.

„Niektoré nie sú až také významné, jeden je pravdepodobne najvýznamnejší, ale máme veľmi dobrú šancu sa tam dostať,“ citovala ho britská spravodajská stanica. Krátka tlačová konferencia sa skončila bez toho, aby prezidenti odpovedali na otázky novinárov. Miesto toho Trump opätovne poďakoval Putinovi s tým, že sa „čoskoro“ pravdepodobne opäť porozprávajú a uvidia.


„Nabudúce v Moskve,“ odpovedal mu na to Putin, na čo Trump reagoval v zmysle, že si „viem si predstaviť, že by sa to mohlo stať.“ Putin označil vzájomné rokovania za „konštruktívne“ a uviedol, že dohoda s Trumpom „vydláždi cestu k mieru na Ukrajine“.

Počas rozhovoru pre Fox News sa tiež spomenula možnosť, že Ukrajina postúpi územia Rusku, ako aj potenciálne bezpečnostné záruky USA pre Ukrajinu. „Myslím si, že to sú body, o ktorých sme rokovali, a sú to body, na ktorých sme sa do značnej miery zhodli,“ povedal Trump.

TRUMP PUTIN
Zdroj: TASR/AP
Donald Trump Putin Vladimir Putin
Náhľadový obrázok: TASR/AP
