Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 14. augusta 2025 o 19:20
Čas čítania 0:40

Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Navrhovaná novela zákona zvyšuje vek povinnej lekárskej prehliadky pre vodičov z 65 na 70 rokov.

  • Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky pre slovenských vodičov sa môže zvýšiť. Podľa návrhu poslanca Smeru Ľubomíra Vážneho by vodiči museli absolvovať prehliadku každých päť rokov až od 70 rokov namiesto súčasných 65.
  • Vážny poukázal na štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023, ktoré ukazujú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd.
  • Zohľadňuje preto technologický pokrok v bezpečnostných prvkoch vozidiel a prirodzené zlepšenie senzorických a kognitívnych schopností ľudí.
11. augusta 2025 o 7:25 Čas čítania 3:00 Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM) Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)

Širší kontext: Pre vodičov, ktorí dosiahnu 80 rokov, navrhuje povinnú prehliadku každé 2,5 roka. Takisto chce odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach, čo znamená, že by sa vodičom mohla akceptovať aj prehliadka u všeobecného lekára, ak ju absolvovali v roku, keď musia podľa zákona podstúpiť lekársku kontrolu.

Strana Smer-SD chce taktiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Poukazuje na rastúci počet kolízií s používateľmi e-kolobežiek, bicyklov a iných motorických prostriedkov. Návrh sa zameriava na definovanie rýchlosti chôdze na šesť kilometrov za hodinu, čo má pomôcť pri dokazovaní prípadných porušení pravidiel.

Prečítaj si aj tieto články:

8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
7. augusta 2025 o 17:50 Čas čítania 2:49 Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
7. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 8:25 „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor) „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
parlament
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
dnes o 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
dnes o 07:00
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
pred 3 hodinami
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
včera o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
včera o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
včera o 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
dnes o 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 07:00
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
10. 8. 2025 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
7. 8. 2025 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
Lifestyle news
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler pred hodinou
ChatGPT mu odporučil nahradiť soľ nebezpečnou látkou. Muž zomrel na zriedkavú otravu pred 2 hodinami
Taylor Swift zverejnila až 4 covery jej nového albumu. Poznáme aj dátum vydania pred 3 hodinami
Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila dnes o 16:09
Lenka Poláčková zverejnila prvé zábery z vrcholu K2. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá zdolala 2. najvyššiu horu sveta dnes o 15:33
Joe Jonas prezradil, že k filmu Camp Rock 3 už existuje scenár dnes o 14:39
Lucy z Farmy a Ruže pre nevestu je opäť single. Oznámila rozchod so známym influencerom dnes o 13:52
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné dnes o 12:19
Jon Marianek sa vyjadril k rozchodu. Abby označil za najlepšiu ženu a vysvetlil, čo bude s ich psom dnes o 11:29
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí dnes o 10:49
Slovensko Všetko
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
pred 3 hodinami
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
Totožnosť ani jedného z účastníkov zatiaľ nie je známa.
90 % slovenských domácností dostane kompenzáciu cien elektriny. Ide o výdavok až 435 miliónov eur
pred hodinou
90 % slovenských domácností dostane kompenzáciu cien elektriny. Ide o výdavok až 435 miliónov eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
dnes o 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Prešovčanovi pípne každý mesiac na účet extra výplata. Stávkar si dokopy prilepší o 30-tisíc eur
dnes o 15:19
Prešovčanovi pípne každý mesiac na účet extra výplata. Stávkar si dokopy prilepší o 30-tisíc eur
Slovenská pošta varuje pred podvodnými dobierkami. Od začiatku roka riešila už takmer 250 prípadov
pred 2 hodinami
Slovenská pošta varuje pred podvodnými dobierkami. Od začiatku roka riešila už takmer 250 prípadov
Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta
dnes o 16:02
Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta
Ekonomika Všetko
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
včera o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
včera o 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 07:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
dnes o 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Pivnica Radošina, ktorú spoluvlastní manželka obžalovaného oligarchu Norberta Bödöra, Petra, tento rok dostala dotáciu vyše 81-tisíc eur od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
dnes o 06:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
včera o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
pred 2 dňami
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
včera o 06:30
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia