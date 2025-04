Pre danú lokalitu vypracovali návrh projektu organizácie dopravy.

Regulované parkovanie v ďalšej zóne bratislavského Nového Mesta, NM3 - Kramáre, by mohlo byť spustené v roku 2026. Informuje o tom hlavné mesto na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná celomestskej parkovacej politike (PAAS).



Pre danú lokalitu je už vypracovaný návrh projektu organizácie dopravy. Jeho online verejné prerokovanie je naplánované na 28. apríla. K dispozícii bude aj na webe. Pripomienky k nemu budú môcť obyvatelia posielať do 15. mája prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].

Obyvatelia sú dlhodobo nespokojní



Starosta Nového Mesta Matúš Čupka uviedol, že v lokalite Kramárov vnímajú dlhodobo nespokojnosť miestnych obyvateľov. Plánovaná regulácia parkovania sa má týkať oblasti, ktorá je ohraničená Pražskou ulicou, cestou na Kamzík, lesom a Patrónkou, kde sú viaceré zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie inštitúcie či ministerstvo. Bol by rád, ak by spustenie parkovacej politiky bolo okolo jesene, respektíve zimy. „Bude si to vyžadovať intenzívne nasadenie, ale nemožno v tomto na Kramáre zabúdať,“ poznamenal Čupka.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Mesto ho postupne rozširuje.

