Lieky môžu byť výrazne drahšie. Farmaceutické firmy tlačia na EÚ

Navrhli celoeurópsky cenník pre nové lieky.

Európski výrobcovia liekov naliehajú na Európsku úniu (EÚ), aby povolila vyššie ceny ich produktov. Upozorňujú pritom, že bez silnejších investičných stimulov Európa ešte viac zaostane za USA, kde hrozba ciel spustila vlnu investícií do farmaceutických výrobkov. Informujú o tom DPA a Reuters.



Generálni riaditelia švajčiarskeho farmaceutického gigantu Novartis a francúzskeho výrobcu liekov Sanofi v liste zverejnenom v stredu vo Financial Times napísali, že kontrola cien liekov v Európe poškodzuje inovácie a znižuje príťažlivosť regiónu. Navrhli preto celoeurópsky cenník pre nové lieky a v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyzývajú na podporu farmaceutického priemyslu.



List prišiel niekoľko dní po tom, ako sa von der Leyenová stretla s riaditeľmi farmaceutických spoločností. Šéf Sanofi Paul Hudson na stretnutí kritizoval európske vlády, že nedostatočne financujú inovácie.



Šéf AstraZeneca Pascal Soriot v tejto súvislosti uviedol, že Európa by mala zvýšiť výdavky na zdravotnú starostlivosť v súlade s nedávnymi záväzkami zvýšiť investície do obrany. „Európa vynakladá podstatne nižší podiel hrubého domáceho produktu (HDP) na inovatívne lieky ako USA a v dôsledku toho zaostáva v priťahovaní investícií do výskumu, vývoja a výroby, čím ohrozuje svoju schopnosť chrániť zdravie vlastných ľudí.“

Porovnanie s USA

Americká administratíva zvažuje zavedenie ciel na dovoz liekov do USA. V utorok (22. 4.) švajčiarsky výrobca liekov Roche povedal, že v priebehu piatich rokov investuje v USA 50 miliárd USD (43,80 miliardy eur) v reakcii na Trumpove clá. Medzi ďalšie spoločnosti, ktoré oznámili investície v USA uprostred tlaku na domácu výrobu, patria Eli Lilly, Johnson & Johnson a Novartis.



USA sú obzvlášť veľkým trhom pre globálne farmaceutické spoločnosti, v priemere predstavujú viac ako 40 % ich predaja. Firmy uviedli, že sú potrebné jasné signály a radikálna zmena politiky, aby sa zabránilo presunu vývoja a výroby liekov z Európy do USA alebo rýchlo rastúcich ekonomík. Generálni riaditelia dodali, že „pokračujúce obchodné napätie“ ešte viac urýchli eróziu investícií do výskumu, vývoja a výroby v EÚ.



„Vzhľadom na čoraz konkurenčnejšie globálne prostredie musí Európa ešte naliehavejšie prehodnotiť svoju cenovú politiku a zákony tým, že umožní lepšie komerčné prostredie pre inovatívne lieky, ktoré zabezpečí, že členské štáty budú prispievať spravodlivo na základe ich ekonomických a epidemiologických podmienok,“ uviedli.



USA platia za lieky viac ako ktorákoľvek iná krajina. Európske vlády rokujú priamo s výrobcami liekov o nižších, takzvaných čistých cenách, pričom konečné ceny často nie sú zverejnené.