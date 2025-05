V rebríčku dominujú vrcholoví manažéri, no šancu má aj IT expert.

Slováci môžu dosahovať platy, ktoré bežne pokryjú luxusnejší životný štýl vrátane dvoch dovoleniek ročne, najnovšej techniky a ešte aj niečo zostane. Portál Platy.sk zverejnil rebríček najlepšie platených pozícií a ukazuje, že rozdiely v zárobkoch sú obrovské, najmä medzi regiónmi, ale aj v rámci Bratislavy.

V prvej desiatke dominujú manažérske pozície, ako generálny riaditeľ, riaditeľ závodu či IT riaditeľ. Do top 10 sa dostal aj IT architekt, ktorého priemerný mesačný plat presahuje 4 100 €. Ukazuje sa, že technologické zručnosti sú dnes mimoriadne cenené. Najlepšie platené oblasti sú vrcholový manažment (4 408 €) a IT (2 697 €).

Za pozornosť stojí aj porovnanie s platmi poslancov. V roku 2025 majú zarábať vyše 6 900 € mesačne vrátane paušálnych náhrad. Opozícia pritom opakovane žiadala zmrazenie ich platov. Reálne sa tak plat poslanca vyrovná najvyšším platom v súkromnom sektore, no bez nutnosti roky budovať kariéru či viesť tímy. Najvyšší plat má riaditeľ vývoja – až 7 714 € mesačne.