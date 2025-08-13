Seniorka odniesla peniaze aj šperky k kríku pred bytovku.
- Polícia v Bratislavskom kraji zaznamenala takmer 20 pokusov o podvodné vylákanie peňazí tento týždeň.
- V jednom z prípadov podvodník pripravil seniorku o 22-tisíc eur.
- Podvodník sa vydával za policajta a telefonicky kontaktoval poškodenú, tvrdiac, že na jej účte je 380-tisíc eur a musí vysvetliť ich pôvod na polícii. Taktiež žiadal, aby doma zhromaždila všetku finančnú hotovosť a šperky.
- Polícia kvôli tomu začala trestné stíhanie pre zločin podvodu.
Citát: „Túto jeho požiadavku dôverčivá žena splnila a finančnú hotovosť vo výške 20-tisíc eur, ako aj ďalšie šperky odniesla ku kríku pred bytový dom na Račianskej ulici v Bratislave,“ vysvetlil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
Širší kontext: Polícia upozorňuje obyvateľov, aby boli opatrní voči neznámym osobám, ktoré ich kontaktujú s rôznymi príbehmi a žiadajú peniaze. Je dôležité si tieto informácie overiť u príbuzných alebo dôveryhodných osôb. Tiež radia, aby ľudia nevyberali úspory pre cudzie osoby a žiadne peniaze neodovzdávali neznámym. V prípade podobných situácií odporúčajú okamžite kontaktovať políciu.
