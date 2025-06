Hurikán Erick zosilnel vo štvrtok na „extrémne nebezpečnú“ búrku štvrtej kategórie, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC). Erick sa blíži k tichomorskému pobrežiu Mexika.



Rýchlosť vetra, ktorý ho sprevádza, sa zvýšila na takmer 230 kilometrov za hodinu a očakáva sa, že oko hurikánu dosiahne pevninu v štátoch Oaxaca alebo Guerrero na západnom pobreží Mexika do štvrtkového rána miestneho času.



Erick podľa NHC prinesie intenzívne zrážky, ktoré vyvolajú „životu nebezpečné záplavy a zosuvy pôdy“. Menej výdatné dažde sú očakávané v štátoch Chiapas, Michoacán, Colima a Jalisco.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová už vyzvala obyvateľov krajiny na ostražitosť.

Mexiko každoročne sužujú rozsiahle búrky, zvyčajne v období od mája do novembra. V októbri 2023 zasiahol prístav Acapulco hurikán piatej kategórie - Otis, ktorý si vyžiadal najmenej 50 obetí na životoch a spôsobil značné škody. Búrka John tretej kategórie zasiahla krajinu v septembri minulého roka a zahynulo pri nej 15 ľudí.

Erick is an extremely dangerous Category 4 hurricane with eyewall winds up to 145 mph.



An eyewall replacement recently occurred, but it looks like that’s mostly complete and some additional strengthening is possible.



Churning toward Puerto Escondido. pic.twitter.com/XwVUmf64ju