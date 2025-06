Počiatočný odhad amerických spravodajských služieb naznačuje, že americké údery na tri iránske jadrové zariadenia z noci na nedeľu nezničili hlavné zložky jadrového programu Teheránu. Zrejme ho len vrátili späť o niekoľko mesiacov, informuje CNN na základe troch zdrojov.

Biely dom pripustil, že posudok existuje, ale uviedol, že s ním nesúhlasí. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v reakcii správu spochybnila a údajný odhad označila za úplne nepravdivý. Leavittová na sieti X napísala, že dokument bol označený ako „prísne tajný“, ale napriek tomu ho stanici vraj „poskytol anonymný neúspešný zamestnanec spravodajskej komunity“.

🚨FAKE NEWS CNN STRIKES AGAIN:



This alleged "assessment" is flat-out wrong and was classified as "top secret" but was still leaked to CNN by an anonymous, low-level loser in the intelligence community.



The leaking of this alleged assessment is a clear attempt to demean…